Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура

Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя прохождение отопительного сезона 2025/2026, подчеркнула, что готовность инфраструктуры по основным секторам составляет более 80%, передает УНН.

Стабильное прохождение отопительного сезона 2025/2026. Готовность инфраструктуры по основным секторам — более 80%. Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов соцсферы. До начала сезона планируем завершить все необходимые мероприятия - сообщила Свириденко.

Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону

По ее словам, также запущена программа для 238 прифронтовых громад с населением 6,6 млн человек. Для семей, которые отапливают самостоятельно, будет адресная поддержка - 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт⋅ч электроэнергии ежемесячно.

В ряде городов эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму - Бойко

Ранее УНН писал, что Правительство Украины стремится накопить 13,2 млрд кубометров газа к ноябрю. Член Наблюдательного Совета "НЭК Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что этот объем не гарантирует беспрепятственного прохождения отопительного сезона из-за военных рисков.