$41.350.02
48.130.07
ukenru
16:47 • 692 просмотра
Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура
16:35 • 2086 просмотра
Свириденко назвала первые цифры проекта Бюджета-2026 и главный приоритет
Эксклюзив
15:10 • 9982 просмотра
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
12:12 • 11825 просмотра
"Будет точно не в единицах, а в тысячах": Зеленский о развертывании иностранных войск в Украине
Эксклюзив
5 сентября, 08:58 • 22890 просмотра
Утечка оружия, в частности гранат из прифронтовых областей: в Нацполиции рассказали, как с этим борются
5 сентября, 08:28 • 33080 просмотра
Ученик планировал нападение с ножом в школе на Закарпатье – Клименко
Эксклюзив
5 сентября, 08:19 • 29239 просмотра
Может на одну-две гривны просесть: эксперт рассказал, как может измениться цена на топливо в Украине осенью
5 сентября, 06:13 • 51397 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto
4 сентября, 17:30 • 41251 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
4 сентября, 14:39 • 53778 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
1.5м/с
51%
754мм
Популярные новости
Будут законными целями в Украине: путин пригрозил НАТО5 сентября, 07:27 • 16633 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 37309 просмотра
В Белом доме сообщили о важном выступлении Трампа: о чем будет говорить5 сентября, 07:57 • 44075 просмотра
ЕС не возобновит закупки российских энергоресурсов даже после мира в Украине - еврокомиссар5 сентября, 10:18 • 14459 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 13604 просмотра
публикации
Ответственность за СЗЧ и дезертирство: какие новые правила предлагают нардепы и сколько зарегистрировано производств
Эксклюзив
15:10 • 9974 просмотра
Чьи интересы защищает Госавиаслужба и почему фигура Александра Бильчука, который ее возглавлял, не так однозначна?Photo12:22 • 13696 просмотра
Конкуренция на рынке аптек: почему украинцы получают больше, чем иностранцы5 сентября, 07:47 • 37523 просмотра
Отбор на ЧМ-2026: сборная Украины сыграет сегодня против ФранцииPhoto5 сентября, 06:13 • 51393 просмотра
Заложник НАБУ? Почему дело генерала СБУ Витюка активизировалось только сейчас и похоже на месть4 сентября, 18:50 • 37772 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Антониу Кошта
Юлия Свириденко
Роберт Фицо
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Словакия
Соединённые Штаты
Ужгород
Реклама
УНН Lite
Виктория Бекхэм призналась в борьбе с акне: "Я очень стеснялась сильной сыпи"4 сентября, 10:35 • 29026 просмотра
5 исторических фильмов о средневековье: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo4 сентября, 09:16 • 74357 просмотра
Звезда «Сплетницы» Пенн Бэджли стал отцом мальчиков-близнецовPhoto4 сентября, 07:43 • 28544 просмотра
Блогер-миллионник и дочь владельцев технологического гиганта Бекки Блум вышла замужPhoto3 сентября, 19:15 • 33460 просмотра
Radiohead возвращаются после семилетнего перерыва: объявлено европейское турне3 сентября, 17:44 • 34891 просмотра
Актуальное
Фейковые новости
Фокс Ньюс
Туполев Ту-22М
Ту-95
Financial Times

Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура

Киев • УНН

 • 696 просмотра

Премьер Юлия Свириденко сообщила о 80% готовности инфраструктуры к отопительному сезону 2025/2026. Запущена программа поддержки для 238 прифронтовых общин, включающая 19 400 грн на дрова и компенсацию 100 кВт⋅ч электроэнергии.

Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура

Премьер-министр Юлия Свириденко, комментируя прохождение отопительного сезона 2025/2026, подчеркнула, что готовность инфраструктуры по основным секторам составляет более 80%, передает УНН.

Стабильное прохождение отопительного сезона 2025/2026. Готовность инфраструктуры по основным секторам — более 80%. Подготовили 115 тыс. домов и почти 22 тыс. объектов соцсферы. До начала сезона планируем завершить все необходимые мероприятия

- сообщила Свириденко.

Важно опережать график подготовки, учитывая все угрозы: Зеленский собрал Ставку по отопительному сезону01.09.25, 15:16 • 4416 просмотров

По ее словам, также запущена программа для 238 прифронтовых громад с населением 6,6 млн человек. Для семей, которые отапливают самостоятельно, будет адресная поддержка - 19 400 грн на дрова и компенсация 100 кВт⋅ч электроэнергии ежемесячно.

В ряде городов эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму - Бойко04.09.25, 22:09 • 6016 просмотров

Ранее УНН писал, что Правительство Украины стремится накопить 13,2 млрд кубометров газа к ноябрю. Член Наблюдательного Совета "НЭК Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что этот объем не гарантирует беспрепятственного прохождения отопительного сезона из-за военных рисков.

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Укрэнерго
Украина