17:30 • 5804 просмотра
В катастрофе фуникулера в Лиссабоне погиб украинец - МИД
14:39 • 13625 просмотра
Сегодня 26 стран готовы отправить войска в Украину для обеспечения мира - Макрон
14:02 • 16798 просмотра
Руководители компании, сопровождающей ремонтную документацию для вертолетов Ми-8 в Украине, имеют российские паспорта – ВениславскийVideo
4 сентября, 10:04 • 21364 просмотра
Рада возвращает уголовную ответственность за СОЧ: что известно
4 сентября, 08:49 • 26128 просмотра
Спустя почти 4 года: Рада проголосовала за возобновление трансляции своих заседаний
Эксклюзив
4 сентября, 08:13 • 24908 просмотра
НБУ изъял сотни миллионов банкнот: какие купюры исчезают из обращения
Эксклюзив
4 сентября, 08:05 • 20980 просмотра
На праздновании Рош ха-Шана в Умани ожидается около 30-35 тыс. хасидов, город готовится – мэр
Эксклюзив
4 сентября, 05:20 • 43611 просмотра
Всемирный день сексуального здоровья: специалисты дали советы по его поддержаниюPhoto
3 сентября, 17:28 • 40721 просмотра
Европейцы готовы предоставить Украине гарантии безопасности в тот день, когда будет подписан мир - Макрон
3 сентября, 13:52 • 43500 просмотра
Мы должны обеспечить защиту неба, путин надеется, что зима будет убивать украинцев – Зеленский
В ряде городов эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму - Бойко

Киев • УНН

 • 70 просмотра

В Покровске и других населенных пунктах невозможно провести отопительный сезон из-за отсутствия условий для ремонтных работ. Единственным выходом для жителей является эвакуация, чтобы пережить зиму.

В ряде городов эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму - Бойко

В ряде населенных пунктов, в частности в Покровске, провести эффективный отопительный сезон невозможно. Из-за отсутствия условий для ремонтных работ единственным выходом для людей из таких населенных пунктов пережить зиму – эвакуация. Об этом сообщил Юрий Бойко, член Наблюдательного Совета НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Будем честны сами с собой. По ряду населенных пунктов огромный вопрос, возможно ли проведение эффективного отопительного сезона. Например, Покровск, скажем. Мы же понимаем, что там эффективно проводить какие-то работы уже невозможно на сегодня, поэтому в ряде случаев эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму с сохранением здоровья и жизни наших граждан 

- сказал Бойко.

Ранее УНН писал, что Правительство Украины стремится накопить 13,2 млрд кубометров газа к ноябрю. Член Наблюдательного Совета "НЭК Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что этот объем не гарантирует беспрепятственного прохождения отопительного сезона из-за военных рисков.

Алена Уткина

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Покровск
Укргаздобыча
Укрэнерго
Украина