В ряде городов эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму - Бойко

В ряде населенных пунктов, в частности в Покровске, провести эффективный отопительный сезон невозможно. Из-за отсутствия условий для ремонтных работ единственным выходом для людей из таких населенных пунктов пережить зиму – эвакуация. Об этом сообщил Юрий Бойко, член Наблюдательного Совета НЭК "Укрэнерго", передает УНН.

Будем честны сами с собой. По ряду населенных пунктов огромный вопрос, возможно ли проведение эффективного отопительного сезона. Например, Покровск, скажем. Мы же понимаем, что там эффективно проводить какие-то работы уже невозможно на сегодня, поэтому в ряде случаев эвакуация будет едва ли не единственным выходом для того, чтобы пройти через эту зиму с сохранением здоровья и жизни наших граждан - сказал Бойко.

Ранее УНН писал, что Правительство Украины стремится накопить 13,2 млрд кубометров газа к ноябрю. Член Наблюдательного Совета "НЭК Укрэнерго" Юрий Бойко отметил, что этот объем не гарантирует беспрепятственного прохождения отопительного сезона из-за военных рисков.