У низці міст евакуація буде чи не єдиним виходом для того, аби пройти через цю зиму - Бойко

Київ • УНН

 • 44 перегляди

У Покровську та інших населених пунктах неможливо провести опалювальний сезон через відсутність умов для ремонтних робіт. Єдиним виходом для мешканців є евакуація, щоб пережити зиму.

У низці міст евакуація буде чи не єдиним виходом для того, аби пройти через цю зиму - Бойко

У низці населених пунктів, зокрема в Покровську, провести ефективний опалювальний сезон неможливо. Через відсутність умов для ремонтних робіт єдиним виходом для людей з таких населених пунктів пережити зиму – є евакуація. Про це повідомив Юрій Бойко, член Наглядової Ради НЕК "Укренерго", передає УНН.

Будемо чесними самі з собою. По ряду населених пунктів величезне питання чи можливе проведення ефективного опалювального сезону. Наприклад Покровськ, скажімо. Ми ж розуміємо, що там ефективно проводити якісь роботи вже неможливо на сьогодні, тому в низці випадків евакуація буде чи не єдиним виходом для того, аби пройти через цю зиму зі збереження здоров'я та життя наших громадян 

- сказав Бойко.

Раніше УНН писав, що Уряд України прагне накопичити 13,2 млрд кубометрів газу до листопада. Член Наглядової Ради "НЕК УкренергоЮрій Бойко зазначив, що цей обсяг не гарантує безперешкодного проходження опалювального сезону через військові ризики.

Альона Уткіна

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Покровськ
Укргазвидобування
Укренерго
Україна