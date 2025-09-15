россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия рассчитывала на топливный кризис в Украине, однако сейчас сама столкнулась с дефицитом бензина. Глава государства также отметил устойчивость Украины в обеспечении топливом, несмотря на российские удары, и почтил память погибших работников нефтегазовой промышленности, вручив награды их семьям и другим работникам.
россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это у нее сейчас дефицит бензина. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с работниками нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, передает УНН.
Украинская добыча газа есть. Транспортировка и хранение – все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям – Молдове, и это весомо. Несмотря на все угрозы и российские удары, Украина нашла способ обеспечить себя топливом. россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это у нее сейчас дефицит бензина
Зеленский отметил, что каждую зиму этой войны рф пытается превратить в оружие против украинцев – против электро- и теплоснабжения. По словам Главы государства, Украина прошла все эти зимы благодаря каждому и каждой, кто восстанавливает энергоснабжение фактически под постоянной угрозой.
Президент призвал всегда помнить, какой ценой дается то, что украинцы прошли зимы войны. Многие работники нефтегазовой промышленности получили ранения в результате российских ударов, есть и погибшие от "шахедов" и ракет. Присутствующие почтили их память минутой молчания.
Зеленский передал ордена "За мужество" III степени родным машиниста-обходчика Херсонской теплоэлектроцентрали Михаила Каретного и слесаря Шебелинского отделения по добыче газа филиала "Шебелинкагаздобыча" АО "Укргаздобыча" Евгения Петрика, которые удостоены наград посмертно.
Михаил Каретный в 2015 году добровольно присоединился к рядам ВСУ и участвовал в АТО. После демобилизации в 2019 году вернулся на предприятие и продолжил работать по специальности. Во время временной оккупации Херсона россияне арестовали Михаила Каретного. Он погиб в плену 29 июля 2022 года в результате допросов и пыток.
Евгений Петрик погиб в прошлом году 26 августа во время массированного российского удара по Червонодонецкой дожимной компрессорной станции. Он сделал все возможное, чтобы не допустить распространения пламени и сохранить жизнь персонала станции. Впрочем, сам получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.
Глава государства также вручил ордена "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени и медали работникам компаний Группы Нафтогаз, "Оператора газотранспортной системы Украины" и частных компаний.
