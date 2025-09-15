$41.280.03
Правительство одобрило проект Бюджета-2026 с дефицитом 18,4% ВВП
Эксклюзив
14:18 • 11443 просмотра
Рынок криптовалют в Украине легализуют еще не скоро. В Раде объяснили причину
Эксклюзив
12:27 • 16762 просмотра
Число преступлений с незарегистрированным оружием растет: названы регионы-лидеры
Эксклюзив
15 сентября, 09:58 • 21245 просмотра
Почему частные перевозчики до сих пор не присоединились к Автоматизированной системе оплаты проезда в маршрутках: ответ КГГА
Эксклюзив
15 сентября, 05:44 • 50150 просмотра
Солнечное затмение 21 сентября: астролог раскрыла, как оно изменит жизнь каждого знака Зодиака
15 сентября, 03:31 • 34530 просмотра
"Маловероятно": Папа Римский Лев XIV рассказал о возможности посредничества Ватикана в войне РФ против Украины
15 сентября, 01:55 • 31699 просмотра
"Ненависть между Зеленским и Путиным безгранична, придется говорить мне": Трамп анонсировал трехсторонние переговоры
Эксклюзив
14 сентября, 13:13 • 35675 просмотра
Дроны ГУР атаковали ведущее военное химическое производство в пермском крае рф
14 сентября, 09:08 • 57623 просмотра
Генштаб подтвердил поражение ключевого российского нефтеперерабатывающего завода
Эксклюзив
13 сентября, 14:03 • 73029 просмотра
Убийство кота возле супермаркета под Киевом: полиция затребовала запись с видеокамеры
россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский

Киев • УНН

 • 480 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия рассчитывала на топливный кризис в Украине, однако сейчас сама столкнулась с дефицитом бензина. Глава государства также отметил устойчивость Украины в обеспечении топливом, несмотря на российские удары, и почтил память погибших работников нефтегазовой промышленности, вручив награды их семьям и другим работникам.

россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский

россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это у нее сейчас дефицит бензина. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с работниками нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, передает УНН.

Украинская добыча газа есть. Транспортировка и хранение – все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям – Молдове, и это весомо. Несмотря на все угрозы и российские удары, Украина нашла способ обеспечить себя топливом. россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это у нее сейчас дефицит бензина

– подчеркнул Президент.

Зеленский отметил, что каждую зиму этой войны рф пытается превратить в оружие против украинцев – против электро- и теплоснабжения. По словам Главы государства, Украина прошла все эти зимы благодаря каждому и каждой, кто восстанавливает энергоснабжение фактически под постоянной угрозой.

Готовность инфраструктуры к отопительному сезону составляет более 80% - Свириденко11.09.25, 18:29 • 3364 просмотра

Добавим

Президент призвал всегда помнить, какой ценой дается то, что украинцы прошли зимы войны. Многие работники нефтегазовой промышленности получили ранения в результате российских ударов, есть и погибшие от "шахедов" и ракет. Присутствующие почтили их память минутой молчания.

Зеленский передал ордена "За мужество" III степени родным машиниста-обходчика Херсонской теплоэлектроцентрали Михаила Каретного и слесаря Шебелинского отделения по добыче газа филиала "Шебелинкагаздобыча" АО "Укргаздобыча" Евгения Петрика, которые удостоены наград посмертно.

Михаил Каретный в 2015 году добровольно присоединился к рядам ВСУ и участвовал в АТО. После демобилизации в 2019 году вернулся на предприятие и продолжил работать по специальности. Во время временной оккупации Херсона россияне арестовали Михаила Каретного. Он погиб в плену 29 июля 2022 года в результате допросов и пыток.

Евгений Петрик погиб в прошлом году 26 августа во время массированного российского удара по Червонодонецкой дожимной компрессорной станции. Он сделал все возможное, чтобы не допустить распространения пламени и сохранить жизнь персонала станции. Впрочем, сам получил осколочные ранения, несовместимые с жизнью.

Глава государства также вручил ордена "За заслуги" ІІІ степени, "За мужество" ІІІ степени, княгини Ольги ІІІ степени и медали работникам компаний Группы Нафтогаз, "Оператора газотранспортной системы Украины" и частных компаний.

Новый отопительный сезон: Свириденко рассказала, насколько готова инфраструктура05.09.25, 19:47 • 61573 просмотра

Антонина Туманова

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Укргаздобыча
Нафтогаз
Владимир Зеленский
Украина
Молдова
Херсон