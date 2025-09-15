россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но дефицит бензина сейчас у нее - Зеленский

россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это у нее сейчас дефицит бензина. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на встрече с работниками нефтяной, газовой и нефтеперерабатывающей промышленности, передает УНН.

Украинская добыча газа есть. Транспортировка и хранение – все это есть. Несколько зим мы помогали пройти нашим соседям – Молдове, и это весомо. Несмотря на все угрозы и российские удары, Украина нашла способ обеспечить себя топливом. россия делала ставку на топливный кризис в Украине, но это у нее сейчас дефицит бензина