"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
Київ • УНН
Далекобійні безпілотники СБУ та ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк" в росії. Внаслідок атаки зупинено роботу станцій "Зензеватка", "Совхозная-2" та ЛВДС "Самара", що перекачують нафту для експорту через порт Новоросійськ.
Сьогодні вночі далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ. Про це УНН повідомили джерела в СБУ.
Деталі
За словами джерела, "бавовна" палала на станціях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., рф), "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська обл., рф), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська обл., рф). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.
СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет рф нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі
