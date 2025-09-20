$41.250.05
13:11 • 82 перегляди
"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф
10:19 • 5000 перегляди
Зеленський підтвердив, що зустрінеться з Трампом наступного тижня
08:41 • 13748 перегляди
Сонячне затемнення 21 вересня: питання та відповіді й прогноз для всіх знаків Зодіаку
20 вересня, 04:00 • 35060 перегляди
Всесвітній день прибирання: як з’явилася традиція глобального очищення планетиPhoto
19 вересня, 18:48 • 44787 перегляди
ЗСУ просунулися на Донеччині на 3-7 км у глибину оборони противника та звільнили сім населених пунктів - Сирський
19 вересня, 17:23 • 47278 перегляди
Зеленський підписав указ про створення Офісу військового омбудсмана: хто очолив нову структуру
Ексклюзив
19 вересня, 16:30 • 40263 перегляди
В Українському центрі оцінювання розвіяли міфи навколо повернення ДПА для учнів 4 класів
19 вересня, 16:00 • 48556 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo
Ексклюзив
19 вересня, 12:05 • 61231 перегляди
Таємниці осінньої депресії: психологиня розповіла про симптоми та методи подоланняPhoto
19 вересня, 12:00 • 33760 перегляди
У ЄС представили 19-й пакет санкцій проти рф: містить бан на російський СПГ, зачепило нафту, банки, крипту, торгівлю, Китай та Індію
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Новини Світу
Київ
Київська область
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Далекобійні безпілотники СБУ та ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк" в росії. Внаслідок атаки зупинено роботу станцій "Зензеватка", "Совхозная-2" та ЛВДС "Самара", що перекачують нафту для експорту через порт Новоросійськ.

"Перекрили крани": українські безпілотники зупинили роботу низки нафтоперекачувальних станцій у рф

Сьогодні вночі далекобійні безпілотники ЦСО "А" СБУ та ССО ЗСУ уразили низку нафтоперекачувальних станцій нафтопроводу "Куйбишев – Тихорецьк", які задіяні в експорті нафти через порт Новоросійськ. Про це УНН повідомили джерела в СБУ.

Деталі

За словами джерела, "бавовна" палала на станціях "Зензеватка" (н.п. Зензеватка, Волгоградська обл., рф), "Совхозная-2" (н.п. Прогрес, Самарська обл., рф), а також на лінійно-виробничій диспетчерській станції "Самара" (н.п. Просвєт, Самарська обл., рф). Унаслідок атаки українських безпілотників станції зупинили роботу та перекачування нафти.

СБУ продовжує свою успішну роботу із запровадження дронових санкцій проти російських НПЗ та нафтоперекачувальних станцій. Саме ця інфраструктура приносить у бюджет рф нафтодоларові надприбутки, які живлять війну проти України. Робота над перекриттям цих грошових потоків триватиме й надалі 

- зазначило поінформоване джерело в СБУ.

Генштаб підтвердив ураження Саратовського і Новокуйбишевського НПЗ, ЛВДС "Самара" у рф20.09.25, 09:59 • 3990 переглядiв

Анна Мурашко

Війна в УкраїніНовини Світу
Служба безпеки України
Україна