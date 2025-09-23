российский экспорт топлива сокращается из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы - Reuters

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
12:09 • 5106 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 7096 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 30350 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 28738 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 30748 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 45786 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 47054 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43699 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 68352 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 70038 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+25°
3м/с
50%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 25074 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 21454 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico09:15 • 8622 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto10:03 • 12306 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 8584 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 5098 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты10:33 • 8736 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto08:45 • 21571 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания07:45 • 25194 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 30341 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Марк Рютте
Метте Фредериксен
Роберт Ф. Кеннеди-младший
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Польша
Эстония
Дания
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 1760 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 69368 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 32636 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 48284 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 99755 просмотра
Актуальное
МиГ-31
Financial Times
Беспилотный летательный аппарат
Facebook
Х-47М2 "Кинжал"

российский экспорт топлива сокращается из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы - Reuters

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Серия украинских атак на российские нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы вызвала дефицит бензина в рф. Сокращение переработки нефти и высокие процентные ставки затрудняют накопление запасов, что приводит к перебоям в поставках и общему экспорту топлива.

российский экспорт топлива сокращается из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы - Reuters

После серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы россия столкнулась с дефицитом бензина. По данным трейдеров и розничных продавцов, сокращение переработки нефти и высокие процентные ставки затрудняют для частных АЗС накопление запасов топлива, что приводит к перебоям в поставках и общем экспорте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

российский топливный рынок оказался под давлением после волны атак украинских беспилотников, направленных на нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру. 

Как сообщает Reuters со ссылкой на пятерых трейдеров и операторов рынка, переработка нефти сократилась, а независимые заправки, составляющие около 40% от общего объема, столкнулись с нехваткой бензина из-за роста процентных ставок и ограниченных возможностей формировать резервы.

На оккупированных территориях Украины продолжается топливный кризис: заправки пусты, цены растут - ЦНС22.09.25, 14:55 • 3778 просмотров

Несмотря на то, что дизельного топлива в стране остается профицит, производство бензина почти полностью ориентировано на внутренний спрос. Поэтому сбои на НПЗ быстро привели к дефициту, в частности марок Аи-92 и Аи-95.

Первыми проблемы ощутили потребители на дальнем востоке и в оккупированном Крыму, где еще в августе возникли перебои с поставками. Подобная ситуация сейчас фиксируется в поволжье, на юге и в центральных регионах россии. В нижегородской области губернатор Глеб Никитин признал "временные" перебои, объяснив их проблемами с логистикой.

Источники отмечают, что сети крупных нефтяных компаний работают более стабильно, тогда как небольшие АЗС вынуждены временно закрываться.

Менеджер решил закрыть станцию, потому что не было бензина. В соседнем селе ситуация такая же, а кое-где топливо просто закончилось 

- рассказал журналистам работник АЗС в белгородской области.

Эксперты считают, что новая волна топливного кризиса стала одним из наиболее ощутимых последствий украинских ударов по энергетической инфраструктуре рф. 

Напомним

18 сентября в рф сообщили об атаке дронов на завод "Газпром нефтехим Салават" в башкортостане, о чем сообщил глава российского региона Радий Хабиров.

Дефицит топлива распространился по меньшей мере на 20 регионов россии, включая территории Украины, находящиеся под временной оккупацией. Параллельно по всей стране фиксируется стремительный рост цен на нефтепродукты.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по стратегическим объектам россии: уничтожены ключевые нефтеперерабатывающие предприятия - саратовский НПЗ в саратовской области, новокуйбышевский НПЗ и ЛВДС "самара" в самарской области.

20 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "куйбышев - тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт новороссийск.

Степан Гафтко

Новости Мира
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины
Служба безопасности Украины
Силы специальных операций Вооруженных сил Украины
Reuters
Крым
Украина