российский экспорт топлива сокращается из-за атак дронов на нефтеперерабатывающие заводы - Reuters

После серии украинских атак на нефтеперерабатывающие заводы и экспортные терминалы россия столкнулась с дефицитом бензина. По данным трейдеров и розничных продавцов, сокращение переработки нефти и высокие процентные ставки затрудняют для частных АЗС накопление запасов топлива, что приводит к перебоям в поставках и общем экспорте. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

российский топливный рынок оказался под давлением после волны атак украинских беспилотников, направленных на нефтеперерабатывающие заводы и экспортную инфраструктуру.

Как сообщает Reuters со ссылкой на пятерых трейдеров и операторов рынка, переработка нефти сократилась, а независимые заправки, составляющие около 40% от общего объема, столкнулись с нехваткой бензина из-за роста процентных ставок и ограниченных возможностей формировать резервы.

На оккупированных территориях Украины продолжается топливный кризис: заправки пусты, цены растут - ЦНС

Несмотря на то, что дизельного топлива в стране остается профицит, производство бензина почти полностью ориентировано на внутренний спрос. Поэтому сбои на НПЗ быстро привели к дефициту, в частности марок Аи-92 и Аи-95.

Первыми проблемы ощутили потребители на дальнем востоке и в оккупированном Крыму, где еще в августе возникли перебои с поставками. Подобная ситуация сейчас фиксируется в поволжье, на юге и в центральных регионах россии. В нижегородской области губернатор Глеб Никитин признал "временные" перебои, объяснив их проблемами с логистикой.

Источники отмечают, что сети крупных нефтяных компаний работают более стабильно, тогда как небольшие АЗС вынуждены временно закрываться.

Менеджер решил закрыть станцию, потому что не было бензина. В соседнем селе ситуация такая же, а кое-где топливо просто закончилось - рассказал журналистам работник АЗС в белгородской области.

Эксперты считают, что новая волна топливного кризиса стала одним из наиболее ощутимых последствий украинских ударов по энергетической инфраструктуре рф.

Напомним

18 сентября в рф сообщили об атаке дронов на завод "Газпром нефтехим Салават" в башкортостане, о чем сообщил глава российского региона Радий Хабиров.

Дефицит топлива распространился по меньшей мере на 20 регионов россии, включая территории Украины, находящиеся под временной оккупацией. Параллельно по всей стране фиксируется стремительный рост цен на нефтепродукты.

Генштаб ВСУ подтвердил удар по стратегическим объектам россии: уничтожены ключевые нефтеперерабатывающие предприятия - саратовский НПЗ в саратовской области, новокуйбышевский НПЗ и ЛВДС "самара" в самарской области.

20 сентября дальнобойные беспилотники ЦСО "А" СБУ и ССО ВСУ поразили ряд нефтеперекачивающих станций нефтепровода "куйбышев - тихорецк", которые задействованы в экспорте нефти через порт новороссийск.