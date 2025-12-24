Береговая охрана США не может захватить венесуэльский танкер из-за нехватки спецназовцев – Reuters
Киев • УНН
США не могут перехватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с режимом Николаса Мадуро, из-за ограниченных ресурсов Группы реагирования на морскую безопасность. Экипаж судна отказался добровольно допустить американских правоохранителей на борт.
Попытка США перехватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с режимом Николаса Мадуро, застопорилась из-за ограниченных ресурсов Группы реагирования на морскую безопасность. Судно преследуют с воскресенья, однако экипаж отказался добровольно допустить американских правоохранителей на борт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Танкер Bella 1 идентифицирован как часть "теневого флота", помогающего Венесуэле обходить санкции. Поскольку Береговая охрана, в отличие от ВМС, имеет полномочия осуществлять правоохранительные действия, именно она ответственна за высадку. Однако захват судна, оказывающего сопротивление, требует привлечения элитных подразделений, способных десантироваться с вертолетов.
В Венесуэле за поддержку захвата танкеров американцами будут наказывать тюрьмой24.12.25, 12:33 • 2164 просмотра
Эксперт по морской безопасности и бывший сотрудник Береговой охраны Кори Ренслем объяснил ситуацию:
Есть ограниченное количество команд, обученных для таких типов высадок на борт
Несоответствие планов и ресурсов
Ситуация с Bella 1 высветила проблему в стратегии администрации Дональда Трампа, который приказал "блокировать" все подсанкционные танкеры вблизи Венесуэлы. Несмотря на недавние успешные захваты двух других судов, спецназовцы, находящиеся на авианосце "Джеральд Форд", сейчас находятся слишком далеко от Bella 1 для проведения операции.
Позиция Вашингтона
Белый дом официально подтвердил, что Соединенные Штаты все еще "активно преследуют судно темного флота, на которое распространяются санкции, что является частью незаконного обхода санкций Венесуэлы". Однако, из-за логистических и кадровых ограничений, администрация может в конечном итоге отказаться от силового захвата именно этого судна, если дополнительные силы не прибудут вовремя.
США перебросили спецсамолеты и войска в Карибский бассейн - WSJ24.12.25, 02:05 • 5158 просмотров