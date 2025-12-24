Береговая охрана США не может захватить венесуэльский танкер из-за нехватки спецназовцев – Reuters

$42.100.05
49.640.15
ukenru
Эксклюзив
15:03 • 9902 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 11782 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 10180 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 14532 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 21993 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 15727 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 17900 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34490 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50015 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 68793 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−9°
1.5м/с
76%
765мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Посол США при НАТО: "Переговоры продуктивны, но атаки рф по Украине говорят сами за себя"24 декабря, 08:30 • 10307 просмотра
Графики не действуют: Укрэнерго подтвердило аварийные отключения света в нескольких областях24 декабря, 09:23 • 11343 просмотра
Правительство рф замораживает строительство железной дороги в Арктике на более чем 10 млрд долларов: стали известны причины24 декабря, 11:40 • 7566 просмотра
"Зимнюю тысячу" и Национальный кешбэк можно потратить еще в двух сетях и онлайн-ритейле13:13 • 6846 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 6412 просмотра
публикации
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
Эксклюзив
15:03 • 9902 просмотра
"Правда сильнее давления": сайт StopOdrex возобновил работу после блокировки по требованию клиники и получил поддержку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 6570 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg14:30 • 11782 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
13:26 • 14532 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 21993 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Эмманюэль Макрон
Папа Лев XIV
Метте Фредериксен
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Китай
Европа
Швеция
Реклама
УНН Lite
Санта-Клаус начал путешествие по миру для доставки подарков: отслеживание маршрутаVideo14:00 • 3878 просмотра
Audi сняла праздничное стоп-моушн видео с модельками машинVideo24 декабря, 06:59 • 20931 просмотра
Долгожданное возвращение: Marvel представила первый трейлер фильма "Мстители: Судный день"Video23 декабря, 20:27 • 9702 просмотра
Сериал "Очень странные дела" побил собственный рекорд просмотров финальным сезономVideo23 декабря, 09:59 • 34850 просмотра
Новая теория предполагает одного подозреваемого в двух ужасных делах США об убийствах "Зодиака" и "Черной Георгины"Video23 декабря, 08:10 • 31515 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Отопление
Грибы
Фокс Ньюс

Береговая охрана США не может захватить венесуэльский танкер из-за нехватки спецназовцев – Reuters

Киев • УНН

 • 12 просмотра

США не могут перехватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с режимом Николаса Мадуро, из-за ограниченных ресурсов Группы реагирования на морскую безопасность. Экипаж судна отказался добровольно допустить американских правоохранителей на борт.

Береговая охрана США не может захватить венесуэльский танкер из-за нехватки спецназовцев – Reuters
Фото: Reuters

Попытка США перехватить нефтяной танкер Bella 1, связанный с режимом Николаса Мадуро, застопорилась из-за ограниченных ресурсов Группы реагирования на морскую безопасность. Судно преследуют с воскресенья, однако экипаж отказался добровольно допустить американских правоохранителей на борт. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Танкер Bella 1 идентифицирован как часть "теневого флота", помогающего Венесуэле обходить санкции. Поскольку Береговая охрана, в отличие от ВМС, имеет полномочия осуществлять правоохранительные действия, именно она ответственна за высадку. Однако захват судна, оказывающего сопротивление, требует привлечения элитных подразделений, способных десантироваться с вертолетов.

В Венесуэле за поддержку захвата танкеров американцами будут наказывать тюрьмой24.12.25, 12:33 • 2164 просмотра

Эксперт по морской безопасности и бывший сотрудник Береговой охраны Кори Ренслем объяснил ситуацию:

Есть ограниченное количество команд, обученных для таких типов высадок на борт 

– отметил он.

Несоответствие планов и ресурсов

Ситуация с Bella 1 высветила проблему в стратегии администрации Дональда Трампа, который приказал "блокировать" все подсанкционные танкеры вблизи Венесуэлы. Несмотря на недавние успешные захваты двух других судов, спецназовцы, находящиеся на авианосце "Джеральд Форд", сейчас находятся слишком далеко от Bella 1 для проведения операции.

Позиция Вашингтона

Белый дом официально подтвердил, что Соединенные Штаты все еще "активно преследуют судно темного флота, на которое распространяются санкции, что является частью незаконного обхода санкций Венесуэлы". Однако, из-за логистических и кадровых ограничений, администрация может в конечном итоге отказаться от силового захвата именно этого судна, если дополнительные силы не прибудут вовремя.

США перебросили спецсамолеты и войска в Карибский бассейн - WSJ24.12.25, 02:05 • 5158 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Санкции
Николас Мадуро
Военно-морской флот США
Белый дом
Reuters
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты