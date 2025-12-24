США перебросили спецсамолеты и войска в Карибский бассейн - WSJ
Киев • УНН
США перебросили значительное количество самолетов специального назначения, войск и оборудования в Карибский бассейн. Это дает Вашингтону дополнительные возможности для вероятных военных действий в Венесуэле.
США перебросили большое количество самолетов специального назначения, войск и оборудования в Карибский бассейн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников и данные отслеживания полетов из открытых источников, информирует УНН.
Детали
Издание указывает, что это дает Вашингтону дополнительные возможности для вероятных военных действий в Венесуэле.
Президент Трамп в последние дни усилил давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, приказав блокировать нефтяные танкеры, въезжающие и выезжающие из страны. Трамп заявил, что воздушное пространство вокруг Венесуэлы следует считать закрытым, и не исключил авиаудары по стране
Указывается, что в Карибский бассейн перебросили с авиабазы Кэннон в Нью-Мексико по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, используемых Силами специальных операций США. Кроме того, в Пуэрто-Рико прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.
Авторы отмечают, что в Кэнноне базируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл - 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США, и 101-я воздушно-десантная дивизия. Эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также на оказании непосредственной воздушной и боевой поддержки.
Напомним
21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.
россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 688 просмотров