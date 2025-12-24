$42.150.10
23 декабря, 15:52
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
22 декабря, 19:00
Должно быть справедливо и корректно: Зеленский анонсировал изменения в календарь праздничных и особых дней
США перебросили спецсамолеты и войска в Карибский бассейн - WSJ

Киев • УНН

 • 0 просмотра

США перебросили значительное количество самолетов специального назначения, войск и оборудования в Карибский бассейн. Это дает Вашингтону дополнительные возможности для вероятных военных действий в Венесуэле.

США перебросили спецсамолеты и войска в Карибский бассейн - WSJ

США перебросили большое количество самолетов специального назначения, войск и оборудования в Карибский бассейн. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских чиновников и данные отслеживания полетов из открытых источников, информирует УНН.

Детали

Издание указывает, что это дает Вашингтону дополнительные возможности для вероятных военных действий в Венесуэле.

Президент Трамп в последние дни усилил давление на венесуэльского лидера Николаса Мадуро, приказав блокировать нефтяные танкеры, въезжающие и выезжающие из страны. Трамп заявил, что воздушное пространство вокруг Венесуэлы следует считать закрытым, и не исключил авиаудары по стране

- напоминает издание.

Указывается, что в Карибский бассейн перебросили с авиабазы Кэннон в Нью-Мексико по меньшей мере 10 американских самолетов CV-22 Osprey с поворотными винтами, используемых Силами специальных операций США. Кроме того, в Пуэрто-Рико прибыли грузовые самолеты C-17 с американских военных баз Форт-Стюарт и Форт-Кэмпбелл.

Авторы отмечают, что в Кэнноне базируется 27-й полк специальных операций, а в Форт-Кэмпбелл - 160-й полк авиации специальных операций, элитное подразделение Сил специальных операций США, и 101-я воздушно-десантная дивизия. Эти подразделения специализируются на поддержке миссий по инфильтрации и выводу персонала с высоким уровнем риска, а также на оказании непосредственной воздушной и боевой поддержки.

Напомним

21 декабря Соединенные Штаты задержали уже третий нефтяной танкер вблизи Венесуэлы.

россия "решительно осуждает" захват США танкеров у Венесуэлы и морскую блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 688 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ПолитикаНовости Мира
Николас Мадуро
Венесуэла
Дональд Трамп
Соединённые Штаты