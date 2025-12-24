$42.150.10
23 грудня, 15:52 • 11538 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 18996 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 26181 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 34886 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 26649 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 31719 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 18042 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 17945 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 23509 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
22 грудня, 19:00 • 38861 перегляди
Має бути справедливо та коректно: Зеленський анонсував зміни до календаря святкових та особливих днів
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

США перекинули спецлітаки та війська до Карибського басейну - WSJ

Київ • УНН

 • 4 перегляди

США перекинули значну кількість літаків спеціального призначення, військ та обладнання до Карибського басейну. Це дає Вашингтону додаткові можливості для ймовірних військових дій у Венесуелі.

США перекинули спецлітаки та війська до Карибського басейну - WSJ

США перекинули велику кількість літаків спеціального призначення, військ та обладнання до Карибського басейну. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників та дані відстеження польотів з відкритих джерел, інформує УНН.

Деталі

Видання вказує, що це дає Вашингтону додаткові можливості для ймовірних військових дій у Венесуелі.

Президент Трамп останніми днями посилив тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, наказавши блокувати нафтові танкери, що в'їжджають і виїжджають з країни. Трамп заявив, що повітряний простір навколо Венесуели слід вважати закритим, і не виключив авіаудари по країні

- нагадує видання.

Вказується, що до Карибського басейну перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США. Крім того, до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.

Автори зазначають, що у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а у Форт-Кемпбелл - 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія. Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також на наданні безпосередньої повітряної та бойової підтримки.

Нагадаємо

21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.

росія "рішуче засуджує" захоплення США танкерів біля Венесуели та морську блокаду - постпред рф при ООН24.12.25, 00:31 • 692 перегляди

Вадим Хлюдзинський

ПолітикаНовини Світу
Ніколас Мадуро
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки