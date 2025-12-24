США перекинули спецлітаки та війська до Карибського басейну - WSJ
Київ • УНН
США перекинули значну кількість літаків спеціального призначення, військ та обладнання до Карибського басейну. Це дає Вашингтону додаткові можливості для ймовірних військових дій у Венесуелі.
США перекинули велику кількість літаків спеціального призначення, військ та обладнання до Карибського басейну. Про це повідомляє The Wall Street Journal із посиланням на неназваних американських чиновників та дані відстеження польотів з відкритих джерел, інформує УНН.
Деталі
Видання вказує, що це дає Вашингтону додаткові можливості для ймовірних військових дій у Венесуелі.
Президент Трамп останніми днями посилив тиск на венесуельського лідера Ніколаса Мадуро, наказавши блокувати нафтові танкери, що в'їжджають і виїжджають з країни. Трамп заявив, що повітряний простір навколо Венесуели слід вважати закритим, і не виключив авіаудари по країні
Вказується, що до Карибського басейну перекинули з авіабази Кеннон у Нью-Мексико щонайменше 10 американських літаків CV-22 Osprey з поворотними гвинтами, які використовуються Силами спеціальних операцій США. Крім того, до Пуерто-Ріко прибули вантажні літаки C-17 з американських військових баз Форт-Стюарт і Форт-Кемпбелл.
Автори зазначають, що у Кенноні базується 27-й полк спеціальних операцій, а у Форт-Кемпбелл - 160-й полк авіації спеціальних операцій, елітний підрозділ Сил спеціальних операцій США, і 101-а повітряно-десантна дивізія. Ці підрозділи спеціалізуються на підтримці місій з інфільтрації та виведення персоналу з високим рівнем ризику, а також на наданні безпосередньої повітряної та бойової підтримки.
Нагадаємо
21 грудня Сполучені Штати затримали вже третій нафтовий танкер поблизу Венесуели.
