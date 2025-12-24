В Венесуэле за поддержку захвата танкеров американцами будут наказывать тюрьмой
Национальное собрание Венесуэлы одобрило закон, криминализирующий деятельность, нарушающую судоходство и торговлю, включая захват нефтяных танкеров. Документ предусматривает штрафы и тюремное заключение до 20 лет за поддержку или участие в таких действиях.
Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила закон о криминализации деятельности, нарушающей судоходство и торговлю, в частности, речь идет о захвате нефтяных танкеров – на фоне обострения напряженности с Соединенными Штатами. Об этом сообщают Euronews, пишет УНН.
Детали
Однопалатная ассамблея, контролируемая правящей партией страны, внесла, обсудила и одобрила законопроект в течение двух дней. Сейчас законопроект ожидает подписи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Закон предусматривает штрафы и тюремное заключение на срок до 20 лет для любого, кто способствует, поддерживает, финансирует или участвует в "актах пиратства, блокадах или других международных незаконных действиях" против коммерческих структур, работающих с Венесуэлой.
Документ также поручает исполнительной ветви власти создать "стимулы и механизмы экономической, коммерческой и иной защиты" для национальных или иностранных структур, ведущих бизнес с Венесуэлой, в случае пиратской деятельности, морской блокады или других незаконных действий.
Напомним
10 декабря американские войска захватили нефтяной танкер Skipper в международных водах у побережья Венесуэлы. 332-метровое судно попало под санкции Министерства финансов США в 2022 году – по обвинению в причастности к теневой схеме нефтяного трафика, в который вовлечены Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) и "Хезболла".
В прошлую субботу Береговая охрана США захватила второе судно, танкер Centuries под флагом Панамы, который перевозил примерно 1,8 миллиона баррелей венесуэльской сырой нефти. В отличие от Skipper, Centuries не был в списках санкций США на момент захвата.
21 декабря Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 под панамским флагом вблизи Венесуэлы. Это произошло на фоне усиления нефтяной блокады режима Николаса Мадуро. Судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.
