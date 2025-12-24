$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 5450 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 24191 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 41677 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 55071 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
23 декабря, 12:03 • 62820 просмотра
Сколько стоит комфортный зимний отдых в Буковеле и поблизости: обзор цен на жильеPhoto
23 декабря, 11:41 • 39759 просмотра
Гарантии безопасности, восстановление и рамки для окончания войны: Зеленский получил отчет Умерова и Гнатова после Майами о подготовленных драфтах
23 декабря, 11:27 • 48189 просмотра
Рождество в Украине 2025: как праздновать, что нельзя делать, будет ли выходной
Эксклюзив
23 декабря, 10:40 • 21941 просмотра
"Правда глаза колет"? Родственники умерших пациентов заявили, что клиника заблокировала сайт StopOdrexPhoto
23 декабря, 08:27 • 19136 просмотра
Атака рф почти полностью оставила без света три области, перебои еще в семи, аварийные отключения в большинстве регионов - энергетики
Эксклюзив
23 декабря, 06:30 • 24629 просмотра
Зеленский в этом году совершил более 50 заграничных визитов
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

В Венесуэле за поддержку захвата танкеров американцами будут наказывать тюрьмой

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Национальное собрание Венесуэлы одобрило закон, криминализирующий деятельность, нарушающую судоходство и торговлю, включая захват нефтяных танкеров. Документ предусматривает штрафы и тюремное заключение до 20 лет за поддержку или участие в таких действиях.

В Венесуэле за поддержку захвата танкеров американцами будут наказывать тюрьмой

Национальная ассамблея Венесуэлы одобрила закон о криминализации деятельности, нарушающей судоходство и торговлю, в частности, речь идет о захвате нефтяных танкеров – на фоне обострения напряженности с Соединенными Штатами. Об этом сообщают Euronews, пишет УНН.

Детали

Однопалатная ассамблея, контролируемая правящей партией страны, внесла, обсудила и одобрила законопроект в течение двух дней. Сейчас законопроект ожидает подписи президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Закон предусматривает штрафы и тюремное заключение на срок до 20 лет для любого, кто способствует, поддерживает, финансирует или участвует в "актах пиратства, блокадах или других международных незаконных действиях" против коммерческих структур, работающих с Венесуэлой.

Документ также поручает исполнительной ветви власти создать "стимулы и механизмы экономической, коммерческой и иной защиты" для национальных или иностранных структур, ведущих бизнес с Венесуэлой, в случае пиратской деятельности, морской блокады или других незаконных действий.

Напомним

10 декабря американские войска захватили нефтяной танкер Skipper в международных водах у побережья Венесуэлы. 332-метровое судно попало под санкции Министерства финансов США в 2022 году – по обвинению в причастности к теневой схеме нефтяного трафика, в который вовлечены Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) и "Хезболла".

В прошлую субботу Береговая охрана США захватила второе судно, танкер Centuries под флагом Панамы, который перевозил примерно 1,8 миллиона баррелей венесуэльской сырой нефти. В отличие от Skipper, Centuries не был в списках санкций США на момент захвата.

21 декабря Соединенные Штаты задержали танкер Bella 1 под панамским флагом вблизи Венесуэлы. Это произошло на фоне усиления нефтяной блокады режима Николаса Мадуро. Судно направлялось в Венесуэлу для загрузки.

Ольга Розгон

Новости Мира
Санкции
Энергетика
Николас Мадуро
Венесуэла
Соединённые Штаты