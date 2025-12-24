У Венесуелі за підтримку захоплення танкерів американцями каратимуть в’язницею

$42.100.05
49.640.15
ukenru
08:22 • 5554 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 24319 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 41782 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 55236 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
23 грудня, 12:03 • 62974 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto
23 грудня, 11:41 • 39812 перегляди
Гарантії безпеки, відновлення і рамки для закінчення війни: Зеленський отримав звіт Умєрова і Гнатова після Маямі про підготовлені драфти
23 грудня, 11:27 • 48286 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний
Ексклюзив
23 грудня, 10:40 • 21948 перегляди
"Правда очі коле"? Родичі померлих пацієнтів заявили, що клініка заблокувала сайт StopOdrexPhoto
23 грудня, 08:27 • 19147 перегляди
Атака рф майже повністю залишила без світла три області, перебої у ще семи, аварійні відключення у більшості регіонів - енергетики
Ексклюзив
23 грудня, 06:30 • 24639 перегляди
Зеленський у цьому році здійснив понад 50 закордонних візитів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−8°
3.1м/с
60%
763мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Рятувальники показали кадри наслідків дронової атаки рф на ЧернігівVideo24 грудня, 00:39 • 19726 перегляди
У москві загинули двоє поліцейських після вибуху автомобіля - ЗМІVideo24 грудня, 01:12 • 15298 перегляди
Нарощування військової потужності Китаєм робить США вразливими - Пентагон24 грудня, 01:46 • 11366 перегляди
Дрони атакували завод синтетичного каучуку в тульській області рфVideo24 грудня, 04:30 • 16097 перегляди
Кількість росіян, які підтримують війну, впала до історичного мінімуму - начальник ЦПД Коваленко07:35 • 10061 перегляди
Публікації
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 55236 перегляди
Лякаюча закономірність: що об'єднує історії пацієнтів Odrex та навіщо клініка намагається "закрити їм роти"Photo23 грудня, 14:58 • 34430 перегляди
Скільки коштує комфортний зимовий відпочинок у Буковелі та поблизу: огляд цін на помешканняPhoto23 грудня, 12:03 • 62974 перегляди
Різдво в Україні 2025: як святкувати, що не можна робити, чи буде вихідний23 грудня, 11:27 • 48286 перегляди
Креатура віцепремʼєра Кулеби у кріслі голови Державіаслужби - продовження проросійського курсу замість перезавантаження галузі?
Ексклюзив
22 грудня, 14:35 • 102942 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Денис Шмигаль
Джо Байден
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Китай
Сумська область
Дніпропетровська область
Реклама
УНН Lite
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo06:59 • 5816 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 29792 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 27394 перегляди
Конфуз на AmericaFest: Нікі Мінаж випадково назвала Джей Ді Венса "вбивцею" у присутності вдови Чарлі Кірка22 грудня, 17:50 • 30567 перегляди
У довгоочікуваної "Одіссеї" Нолана з'явився трейлерVideo22 грудня, 14:33 • 32508 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
The New York Times
Фільм
Серіали

У Венесуелі за підтримку захоплення танкерів американцями каратимуть в’язницею

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Національні збори Венесуели схвалили закон, що криміналізує діяльність, яка порушує судноплавство та торгівлю, включаючи захоплення нафтових танкерів. Документ передбачає штрафи та тюремне ув'язнення до 20 років за підтримку або участь у таких діях.

У Венесуелі за підтримку захоплення танкерів американцями каратимуть в’язницею

Національні збори Венесуели схвалили закон при криміналізацію діяльності, що порушує судноплавство та торгівлю, зокрема йдеться про захоплення нафтових танкерів – на тлі загострення напруженості зі Сполученими Штатами. Про це повідомляють Euronews, пише УНН.

Деталі

Однопалатна асамблея, яку контролює керівна партія країни, внесла, обговорила і схвалила законопроєкт протягом двох днів. Зараз законопроєкт очікує підпису президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

Закон передбачає штрафи та тюремне ув'язнення на строк до 20 років для будь-кого, хто сприяє, підтримує, фінансує або бере участь в "актах піратства, блокадах або інших міжнародних незаконних діях" проти комерційних структур, що працюють з Венесуелою.

Документ також доручає виконавчій гілці влади створити "стимули та механізми економічного, комерційного та іншого захисту" для національних або іноземних структур, що ведуть бізнес з Венесуелою, у разі піратської діяльності, морської блокади або інших незаконних дій.

Нагадаємо

10 грудня американські війська захопили нафтовий танкер Skipper у міжнародних водах біля узбережжя Венесуели. 332-метрове судно потрапило під санкції Міністерства фінансів США у 2022 році – за звинуваченням у причетності до тіньової схеми нафтового трафіку, до якого залучено Корпус вартових революції Ірану (КВІР) та "Хезболлу".

Венесуела перетворює танкери на плавучі сховища через морську блокаду США23.12.25, 22:50 • 3890 переглядiв

Минулої суботи Берегова охорона США захопила друге судно, танкер Centuries під прапором Панами, який перевозив приблизно 1,8 мільйона барелів венесуельської сирої нафти. На відміну від Skipper, Centuries не був у списках санкцій США на момент захоплення.

21 грудня Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 під панамським прапором поблизу Венесуели. Це сталося на тлі посилення нафтової блокади режиму Ніколаса Мадуро. Судно прямувало до Венесуели для завантаження.

Затриманий США танкер, пов'язаний з Венесуелою, не дотримувався морських правил - МЗС Панами22.12.25, 22:58 • 4096 переглядiв

Ольга Розгон

Новини Світу
Санкції
Енергетика
Ніколас Мадуро
Венесуела
Сполучені Штати Америки