У Венесуелі за підтримку захоплення танкерів американцями каратимуть в’язницею
Київ • УНН
Національні збори Венесуели схвалили закон, що криміналізує діяльність, яка порушує судноплавство та торгівлю, включаючи захоплення нафтових танкерів. Документ передбачає штрафи та тюремне ув'язнення до 20 років за підтримку або участь у таких діях.
Деталі
Однопалатна асамблея, яку контролює керівна партія країни, внесла, обговорила і схвалила законопроєкт протягом двох днів. Зараз законопроєкт очікує підпису президента Венесуели Ніколаса Мадуро.
Закон передбачає штрафи та тюремне ув'язнення на строк до 20 років для будь-кого, хто сприяє, підтримує, фінансує або бере участь в "актах піратства, блокадах або інших міжнародних незаконних діях" проти комерційних структур, що працюють з Венесуелою.
Документ також доручає виконавчій гілці влади створити "стимули та механізми економічного, комерційного та іншого захисту" для національних або іноземних структур, що ведуть бізнес з Венесуелою, у разі піратської діяльності, морської блокади або інших незаконних дій.
Нагадаємо
10 грудня американські війська захопили нафтовий танкер Skipper у міжнародних водах біля узбережжя Венесуели. 332-метрове судно потрапило під санкції Міністерства фінансів США у 2022 році – за звинуваченням у причетності до тіньової схеми нафтового трафіку, до якого залучено Корпус вартових революції Ірану (КВІР) та "Хезболлу".
Минулої суботи Берегова охорона США захопила друге судно, танкер Centuries під прапором Панами, який перевозив приблизно 1,8 мільйона барелів венесуельської сирої нафти. На відміну від Skipper, Centuries не був у списках санкцій США на момент захоплення.
21 грудня Сполучені Штати затримали танкер Bella 1 під панамським прапором поблизу Венесуели. Це сталося на тлі посилення нафтової блокади режиму Ніколаса Мадуро. Судно прямувало до Венесуели для завантаження.
