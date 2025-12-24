Берегова охорона США не може захопити венесуельський танкер через брак спецпризначенців – Reuters

$42.100.05
Ексклюзив
15:03 • 9942 перегляди
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
14:30 • 11807 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg
14:18 • 10193 перегляди
Зйомки китайськими супутниками території України та удари рф по енергетиці: Зеленський заявив про взаємозв'язок
Ексклюзив
13:26 • 14556 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 22011 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
24 грудня, 11:12 • 15735 перегляди
Воювали проти України і катували полонених: ГУР озвучило деталі ліквідації двох російських поліцейських в москві
24 грудня, 08:22 • 17906 перегляди
Президент оприлюднив 20 пунктів мирного плану: що передбачає
23 грудня, 15:52 • 34496 перегляди
Українські військові відійшли з Сіверська - Генштаб
23 грудня, 15:42 • 50020 перегляди
ЦВК відновила роботу Держреєстру виборців вперше з початку повномасштабного вторгнення - Арахамія
Ексклюзив
23 грудня, 15:15 • 68795 перегляди
Колишній заступник голови Державіаслужби Зелінський заблокував використання транспортних літаків армією
Публікації
Ексклюзиви
Популярнi новини
Посол США при НАТО: "Переговори є продуктивними, але атаки рф по Україні говорять самі за себе"24 грудня, 08:30 • 10307 перегляди
Графіки не діють: Укренерго підтвердило аварійні відключення світла в кількох областях24 грудня, 09:23 • 11343 перегляди
Уряд рф заморожує будівництво залізниці в Арктиці на понад 10 млрд доларів: стали відомі причини24 грудня, 11:40 • 7566 перегляди
"Зимову тисячу" та Національний кешбек можна витратити ще у двох мережах та онлайн-ритейлі13:13 • 6846 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 6412 перегляди
Публікації
Як не переїсти на Різдвяні свята: поради нутріціолога
Ексклюзив
15:03 • 9942 перегляди
"Правда сильніша за тиск": сайт StopOdrex відновив роботу після блокування на вимогу клініки та отримав підтримку хостинг-провайдераPhoto15:00 • 6610 перегляди
росія домагатиметься змін до останньої версії мирного плану, що розглядає як відправну точку - Bloomberg14:30 • 11807 перегляди
Перевезення дітей в автокріслах: чи дотримуються українські водії встановлених правилPhoto
Ексклюзив
13:26 • 14556 перегляди
Правоохоронці відкрили ще 5 кримінальних проваджень за заявами родичів жертв та постраждалих пацієнтів клініки Odrex
Ексклюзив
24 грудня, 11:46 • 22011 перегляди
УНН Lite
Санта-Клаус розпочав подорож світом для доставки подарунків: відстеження маршрутуVideo14:00 • 3888 перегляди
Audi зняла святкове стоп-моушн відео з модельками машинVideo24 грудня, 06:59 • 20940 перегляди
Довгоочікуване повернення: Marvel презентувала перший трейлер фільму "Месники: Судний день"Video23 грудня, 20:27 • 9712 перегляди
Серіал "Дивні дива" побив власний рекорд переглядів фінальним сезономVideo23 грудня, 09:59 • 34857 перегляди
Нова теорія припускає єдиного підозрюваного у двох жахливих справах США про вбивства "Зодіака" та "Чорної Жоржини"Video23 грудня, 08:10 • 31521 перегляди
Fox News

Берегова охорона США не може захопити венесуельський танкер через брак спецпризначенців – Reuters

Київ • УНН

 • 24 перегляди

США не можуть перехопити нафтовий танкер Bella 1, пов'язаний із режимом Ніколаса Мадуро, через обмежені ресурси Групи реагування на морську безпеку. Екіпаж судна відмовився добровільно допустити американських правоохоронців на борт.

Берегова охорона США не може захопити венесуельський танкер через брак спецпризначенців – Reuters
Фото: Reuters

Спроба США перехопити нафтовий танкер Bella 1, пов’язаний із режимом Ніколаса Мадуро, загальмувалася через обмежені ресурси Групи реагування на морську безпеку. Судно переслідують із неділі, проте екіпаж відмовився добровільно допустити американських правоохоронців на борт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Деталі

Танкер Bella 1 ідентифіковано як частину "тіньового флоту", що допомагає Венесуелі обходити санкції. Оскільки Берегова охорона, на відміну від ВМС, має повноваження здійснювати правоохоронні дії, саме вона відповідальна за висадку. Проте захоплення судна, що чинить опір, потребує залучення елітних підрозділів, здатних десантуватися з гелікоптерів.

У Венесуелі за підтримку захоплення танкерів американцями каратимуть в’язницею24.12.25, 12:33 • 2168 переглядiв

Експерт із морської безпеки та колишній співробітник Берегової охорони Корі Ренслем пояснив ситуацію:

Є обмежена кількість команд, навчених для таких типів висадок на борт 

– зазначив він.

Невідповідність планів та ресурсів

Ситуація з Bella 1 висвітлила проблему в стратегії адміністрації Дональда Трампа, який наказав "блокувати" всі підсанкційні танкери поблизу Венесуели. Попри нещодавні успішні захоплення двох інших суден, спецпризначенці, які перебувають на авіаносці "Джеральд Форд", наразі знаходяться занадто далеко від Bella 1 для проведення операції.

Позиція Вашингтона

Білий дім офіційно підтвердив, що Сполучені Штати все ще "активно переслідують судно темного флоту, на яке поширюються санкції, що є частиною незаконного обходу санкцій Венесуели". Проте, через логістичні та кадрові обмеження, адміністрація може зрештою відмовитися від силового захоплення саме цього судна, якщо додаткові сили не прибудуть вчасно.

США перекинули спецлітаки та війська до Карибського басейну - WSJ24.12.25, 02:05 • 5158 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаНовини Світу
Санкції
Ніколас Мадуро
Військово-морські сили США
Білий дім
Reuters
Венесуела
Дональд Трамп
Сполучені Штати Америки