Берегова охорона США не може захопити венесуельський танкер через брак спецпризначенців – Reuters
Київ • УНН
США не можуть перехопити нафтовий танкер Bella 1, пов'язаний із режимом Ніколаса Мадуро, через обмежені ресурси Групи реагування на морську безпеку. Екіпаж судна відмовився добровільно допустити американських правоохоронців на борт.
Спроба США перехопити нафтовий танкер Bella 1, пов’язаний із режимом Ніколаса Мадуро, загальмувалася через обмежені ресурси Групи реагування на морську безпеку. Судно переслідують із неділі, проте екіпаж відмовився добровільно допустити американських правоохоронців на борт. Про це повідомляє Reuters, пише УНН.
Деталі
Танкер Bella 1 ідентифіковано як частину "тіньового флоту", що допомагає Венесуелі обходити санкції. Оскільки Берегова охорона, на відміну від ВМС, має повноваження здійснювати правоохоронні дії, саме вона відповідальна за висадку. Проте захоплення судна, що чинить опір, потребує залучення елітних підрозділів, здатних десантуватися з гелікоптерів.
Експерт із морської безпеки та колишній співробітник Берегової охорони Корі Ренслем пояснив ситуацію:
Є обмежена кількість команд, навчених для таких типів висадок на борт
Невідповідність планів та ресурсів
Ситуація з Bella 1 висвітлила проблему в стратегії адміністрації Дональда Трампа, який наказав "блокувати" всі підсанкційні танкери поблизу Венесуели. Попри нещодавні успішні захоплення двох інших суден, спецпризначенці, які перебувають на авіаносці "Джеральд Форд", наразі знаходяться занадто далеко від Bella 1 для проведення операції.
Позиція Вашингтона
Білий дім офіційно підтвердив, що Сполучені Штати все ще "активно переслідують судно темного флоту, на яке поширюються санкції, що є частиною незаконного обходу санкцій Венесуели". Проте, через логістичні та кадрові обмеження, адміністрація може зрештою відмовитися від силового захоплення саме цього судна, якщо додаткові сили не прибудуть вчасно.
