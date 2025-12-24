Париж готовит гарантии безопасности для Украины: Макрон и Рютте обсудили стратегию поддержки

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ключевой темой разговора стало развитие инициатив "Коалиции желающих" и усиление обороноспособности Украины. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

По словам французского президента, следующий раунд консультаций по помощи в сфере безопасности начнется уже в начале 2026 года. Франция стремится консолидировать партнеров для создания механизмов, которые сделают невозможной повторную агрессию в будущем.

Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, начатую в этих рамках, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является предпосылкой для прочного и длительного мира