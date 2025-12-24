$42.100.05
Эксклюзив
15:03 • 11264 просмотра
Как не переесть на Рождественские праздники: советы нутрициолога
14:30 • 13555 просмотра
россия будет добиваться изменений до последней версии мирного плана, рассматриваемую как отправную точку - Bloomberg
14:18 • 11181 просмотра
Съемки китайскими спутниками территории Украины и удары рф по энергетике: Зеленский заявил о взаимосвязи
Эксклюзив
13:26 • 16086 просмотра
Перевозка детей в автокреслах: соблюдают ли украинские водители установленные правилаPhoto
Эксклюзив
24 декабря, 11:46 • 23452 просмотра
Правоохранители открыли еще 5 уголовных производств по заявлениям родственников жертв и пострадавших пациентов клиники Odrex
24 декабря, 11:12 • 16244 просмотра
Воевали против Украины и пытали пленных: ГУР озвучило детали ликвидации двух российских полицейских в москве
24 декабря, 08:22 • 18233 просмотра
Президент обнародовал 20 пунктов мирного плана: что предусматривает
23 декабря, 15:52 • 34751 просмотра
Украинские военные отошли из Северска - Генштаб
23 декабря, 15:42 • 50267 просмотра
ЦИК возобновила работу Госреестра избирателей впервые с начала полномасштабного вторжения - Арахамия
Эксклюзив
23 декабря, 15:15 • 69265 просмотра
Бывший заместитель главы Госавиаслужбы Зелинский заблокировал использование транспортных самолетов армией
Париж готовит гарантии безопасности для Украины: Макрон и Рютте обсудили стратегию поддержки

Киев • УНН

 • 850 просмотра

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генсеком НАТО Марком Рютте по усилению обороноспособности Украины. Консультации по безопасности начнутся в начале 2026 года в Париже.

Париж готовит гарантии безопасности для Украины: Макрон и Рютте обсудили стратегию поддержки

Президент Франции Эммануэль Макрон провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Ключевой темой разговора стало развитие инициатив "Коалиции желающих" и усиление обороноспособности Украины. Об этом французский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х, пишет УНН.

Детали

По словам французского президента, следующий раунд консультаций по помощи в сфере безопасности начнется уже в начале 2026 года. Франция стремится консолидировать партнеров для создания механизмов, которые сделают невозможной повторную агрессию в будущем.

Начиная с января в Париже, мы продолжим работу, начатую в этих рамках, чтобы обеспечить Украине надежные гарантии безопасности, что является предпосылкой для прочного и длительного мира 

– добавил Макрон в социальной сети X.

Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном21.12.25, 16:52 • 6849 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Социальная сеть
Война в Украине
«Коалиция желающих»
Марк Рютте
НАТО
Эмманюэль Макрон
Париж
Франция
Украина