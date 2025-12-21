$42.340.00
Эксклюзив
12:47 • 5112 просмотра
Мокрый снег, туманы и морозные ночи: синоптики рассказали, каким будет начало новой недели в Украине
09:49 • 12575 просмотра
Военные рф принудительно вывезли 50 украинцев из Сумской области: Лубинец требует от Москальковой немедленно их вернуть
09:21 • 16045 просмотра
Ограничения сняты: в пределах города Маяки возобновлено движение на автодороге Одесса — Рени
20 декабря, 17:28 • 30438 просмотра
"Стоим там, где стоим" - Зеленский о вопросе территорий в мирном соглашении
Эксклюзив
20 декабря, 17:18 • 58991 просмотра
В Днепропетровской области ТЦК случайно пыталось "бусифицировать" нардепа
20 декабря, 17:00 • 64579 просмотра
Бюджетные подарки: идеи, которые помогут сэкономить
20 декабря, 16:36 • 41003 просмотра
Не видим предпосылок: в правительстве ответили, изменятся ли цены на топливо из-за ударов рф по Одесской области
20 декабря, 14:15 • 36088 просмотра
Выборы обсуждали с США, они вероятно знают, как помочь с безопасностью, а МИД уже занимается инфраструктурой за границей - Зеленский
20 декабря, 11:29 • 36886 просмотра
На россии снова “просел грунт”: на этот раз вместе с магистральным газопроводомPhoto
20 декабря, 10:44 • 41274 просмотра
Число жертв российского удара по Одессе возросло: оккупанты также атаковали порт города Южный
Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном

Киев • УНН

 • 144 просмотра

Франция согласилась на предложение кремля о готовности путина к разговору с Макроном. В Елисейском дворце сообщили, что в ближайшие дни определятся с условиями возможных переговоров.

Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном

Во Франции одобрили заявление кремля о готовности российского диктатора путина к разговору с президентом Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце сообщили, что в ближайшие дни определятся с условиями возможных переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.

Подробности

Представитель кремля дмитрий песков в ночь с 20 на 21 декабря заявил, что владимир путин "готов к диалогу" с президентом Франции. В Елисейском дворце приняли такое предложение и сообщили, что решение о дальнейших шагах и условиях встречи будет определено в ближайшее время.

Стоит похвалить, что кремль публично одобрил этот подход. В ближайшие дни мы решим, как лучше действовать дальше

- сообщили в Елисейском дворце.

Также там подчеркнули, что любые контакты с москвой будут проходить "с полной прозрачностью" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

"Вторжение в Украину и упрямство президента путина положили конец любой возможности диалога в течение последних трех лет", – отметил Елисейский дворец. – "Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с путиным", – добавили там.

Эммануэль Макрон ранее отметил, что европейцам "снова станет полезным" говорить с путиным, чтобы не оставлять США единственной стороной переговоров по завершению войны в Украине.

Я думаю, что мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске рамок для надлежащего возобновления участия в этой дискуссии. В противном случае мы ведем переговоры между собой с переговорщиками, которые будут вести переговоры только с россиянами, что не является оптимальным вариантом

- настаивал он.

Напомним

Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что европейским странам стоит непосредственно приобщаться к диалогу с российским диктатором владимиром путиным. Президент Украины Владимир Зеленский отмечает важность борьбы за Соединенные Штаты Америки как союзника.

Ольга Розгон

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Владимир Путин
Елисейский дворец
Эмманюэль Макрон
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина