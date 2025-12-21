Елисейский дворец одобрил предложение путина о диалоге с Макроном

Во Франции одобрили заявление кремля о готовности российского диктатора путина к разговору с президентом Эммануэлем Макроном. В Елисейском дворце сообщили, что в ближайшие дни определятся с условиями возможных переговоров. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BFM.

Представитель кремля дмитрий песков в ночь с 20 на 21 декабря заявил, что владимир путин "готов к диалогу" с президентом Франции. В Елисейском дворце приняли такое предложение и сообщили, что решение о дальнейших шагах и условиях встречи будет определено в ближайшее время.

Стоит похвалить, что кремль публично одобрил этот подход. В ближайшие дни мы решим, как лучше действовать дальше

Также там подчеркнули, что любые контакты с москвой будут проходить "с полной прозрачностью" с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими партнерами. Целью остается достижение "прочного и длительного мира" для украинцев.

"Вторжение в Украину и упрямство президента путина положили конец любой возможности диалога в течение последних трех лет", – отметил Елисейский дворец. – "Теперь, когда перспектива прекращения огня и мирных переговоров становится яснее, снова полезно поговорить с путиным", – добавили там.

Эммануэль Макрон ранее отметил, что европейцам "снова станет полезным" говорить с путиным, чтобы не оставлять США единственной стороной переговоров по завершению войны в Украине.

Я думаю, что мы, европейцы и украинцы, заинтересованы в поиске рамок для надлежащего возобновления участия в этой дискуссии. В противном случае мы ведем переговоры между собой с переговорщиками, которые будут вести переговоры только с россиянами, что не является оптимальным вариантом