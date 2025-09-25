ГУР відмінусувало два ворожі Ан-26 та берегові РЛС у Криму: показали відео
Київ • УНН
Спецпризначенці ГУР МО України спалили два транспортні літаки Ан-26 та вразили берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1" у тимчасово окупованому Криму. Втрати зафіксовано у зведенні Генштабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.
У тимчасово окупованому Криму спецпризначенці української розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26 та уразили берегові РЛС. Про це УНН повідомляє з посиланням на Головне управління розвідки МО України.
Майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" продовжують ліквідацію ворожих дороговартісних цілей на території тимчасово окупованого Криму. Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1"
Завдані бійцями ГУР втрати російської окупаційної армії у Криму зафіксовано у зведенні Генерального штабу ЗСУ за 24 вересня 2025 року.
ГУР опублікувало відео, де видно, як добре горять московитські транспортники Ан-26.
Доповнення
23 вересня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЛВДС "8-Н" у Брянській області та ЛВДС "Самара" у Самарській області рф. Також уражено два літаки на військовому аеродромі "Кача" в окупованому Криму.
25 вересня Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття російського літака Су-34, який бомбив Запоріжжя.