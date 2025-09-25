Повітряні сили: збито російський Су-34, який бомбив Запоріжжя

Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття російського літака Су-34, який бомбив Запоріжжя, пише УНН.

Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб