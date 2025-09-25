Повітряні сили: збито російський Су-34, який бомбив Запоріжжя
Київ • УНН
25 вересня 2025 року близько 04:00 на Запорізькому напрямку було збито російський літак Су-34. Він здійснював терористичні атаки на Запоріжжя керованими авіабомбами.
Повітряні сили ЗСУ повідомили про збиття російського літака Су-34, який бомбив Запоріжжя, пише УНН.
Близько 04.00 25 вересня 2025 року на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34, який здійснював терористичні атаки по місту Запоріжжя, із застосуванням керованих авіабомб
