росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є пошкодження

У ніч на 24 вересня росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено приватні оселі. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

У середу, 24 вересня о 00:16 Іван Федоров попередив про ворожу атаку.

Увага! Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку м. Запоріжжя (Хортицький р-н) - написав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше очільник Запорізької ОВА повідомив про пожежу.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються - йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, також пошкоджено приватні оселі.

"Встановлення наслідків удару продовжується", - додав Федоров.

Нагадаємо

23 вересня армія рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 15 людей звернулись до лікарів. Шестеро відмовились від госпіталізації після отримання допомоги.

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день