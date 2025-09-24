$41.380.13
19:19 • 8054 перегляди
Україна може виграти війну та повернути всі території за підтримки ЄС та НАТО - Трамп
18:09 • 13589 перегляди
Трамп заявив, що НАТО має збивати російські літаки у разі вторгнення
17:44 • 14534 перегляди
Китайський контейнеровоз неодноразово заходив у порт окупованого Криму: Київ направив ноту Пекіну
Ексклюзив
23 вересня, 13:28 • 16299 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
23 вересня, 12:09 • 36057 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 11:29 • 23828 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 55258 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 40990 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 38353 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 51036 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
23 вересня, 12:09 • 36057 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати
23 вересня, 10:33 • 29811 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадки
23 вересня, 08:45 • 45165 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання
23 вересня, 07:45 • 46774 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем'єрів
23 вересня, 05:00 • 55258 перегляди
росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є пошкодження

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Вночі 24 вересня Запоріжжя зазнало атаки безпілотників, що спричинило пожежу та пошкодження приватних будинків. За попередньою інформацією, постраждалих немає.

росія атакувала Запоріжжя: виникла пожежа, є пошкодження

У ніч на 24 вересня росія атакувала Запоріжжя безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа, пошкоджено приватні оселі. Про це інформує УНН з посиланням на начальника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Деталі

У середу, 24 вересня о 00:16 Іван Федоров попередив про ворожу атаку.

Увага! Ворожий БпЛА ударного типу в напрямку м. Запоріжжя (Хортицький р-н)

- написав він у своєму Telegram-каналі.

Пізніше очільник Запорізької ОВА повідомив про пожежу.

Внаслідок ворожої атаки виникла пожежа в одному із районів міста. Попередньо, без постраждалих. Наслідки встановлюються

- йдеться у повідомленні.

За словами чиновника, також пошкоджено приватні оселі.

"Встановлення наслідків удару продовжується", - додав Федоров.

Нагадаємо

23 вересня армія рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю, пошкоджені складські приміщення та транспортні засоби. Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 15 людей звернулись до лікарів. Шестеро відмовились від госпіталізації після отримання допомоги.

Умєров: росія готується збільшити кількість атак на Україну до тисячі на день19.09.25, 13:25 • 8164 перегляди

Віта Зеленецька

Війна в Україні
Запоріжжя