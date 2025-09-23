Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 15 осіб

$41.380.13
Ексклюзив
13:28 • 7526 перегляди
В Умані під час святкування Рош га-Шана вилучили речовини, схожі на наркотики: поліція каже, що випадки поодинокі
Ексклюзив
12:09 • 23613 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
11:29 • 18898 перегляди
Кабмін подав до ВР програму дій уряду з 12 пріоритетами: що передбачається
23 вересня, 05:00 • 47135 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів
23 вересня, 00:52 • 38478 перегляди
Президент Туреччини не вірить у швидке завершення війни в Україні
22 вересня, 20:12 • 36695 перегляди
Зеленський прибув до Нью-Йорка. На порядку денному участь в Генасамблеї ООН та десятки зустрічейVideo
22 вересня, 17:45 • 49729 перегляди
Трамп 23 вересня проведе зустріч із Зеленським - Білий дім
22 вересня, 12:19 • 49655 перегляди
Вбивство підлітка на фунікулері у Києві: суд засудив Косова до довічного увʼязненняPhoto
22 вересня, 11:53 • 45281 перегляди
Базова соціальна допомога вже в "Дії": замінить п'ять різних виплатVideo
Ексклюзив
22 вересня, 11:25 • 70206 перегляди
"Золота карта" від Трампа: чи може Україна використати американський досвід інвестицій в обмін на право на проживання або робочу візу?
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 40643 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 37277 перегляди
Внутрішній конфлікт у "Слузі народу": Зеленський критикує законодавців та журналістів - Politico23 вересня, 09:15 • 17401 перегляди
Китайське судно тричі заходило до окупованого Севастополя, порушуючи заборону - FTPhoto23 вересня, 10:03 • 21629 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 20381 перегляди
Демографічна криза в Україні: оцінки Інституту демографії та варіанти вирішення проблем
Ексклюзив
12:09 • 23592 перегляди
Ринок вирішує все: дешеві аналоги ліків витісняють дорогі препарати23 вересня, 10:33 • 20435 перегляди
Доларове дерево у вашому домі: секрети догляду за заміокулькасом та правила пересадкиPhoto23 вересня, 08:45 • 37354 перегляди
ДПА для 4-х класів: які будуть предмети та завдання23 вересня, 07:45 • 40711 перегляди
На ювілейній сесії Генасамблеї ООН виступлять близько сотні президентів та понад 40 прем’єрів23 вересня, 05:00 • 47116 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Метте Фредеріксен
Марко Рубіо
Марк Рютте
Україна
Сполучені Штати Америки
Державний кордон України
Польща
Нью-Йорк
HBO Max оголосив про вихід на український ринок: які умови12:00 • 10058 перегляди
Солодко і поживно: топ рецептів до Міжнародного дня білого шоколадуPhoto22 вересня, 11:26 • 75280 перегляди
"Наразі я не визнаю свою країну": Анджеліна Джолі розкритикувала політичну нестабільність у США22 вересня, 10:56 • 37100 перегляди
Зйомки фільму про Людину-павука призупинили через травму Тома Голланда22 вересня, 05:42 • 52404 перегляди
П’ять захоплюючих серіалів-бойовиків: що подивитись вересневими вихіднимиVideo19 вересня, 16:00 • 103981 перегляди
Google Play
YouTube
The Guardian
The New York Times
E-6 Mercury

Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 15 осіб

Київ • УНН

 • 50 перегляди

Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 15 людей звернулись до лікарів. Шестеро відмовились від госпіталізації після отримання допомоги.

Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 15 осіб

У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 15. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились

- йдеться у повідомленні.

рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю: пошкоджені склади, горять авто, є жертва23.09.25, 15:40 • 1546 переглядiв

Антоніна Туманова

Війна в Україні
Запоріжжя