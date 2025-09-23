Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 15 осіб
Київ • УНН
Внаслідок атаки рф на Запоріжжя 15 людей звернулись до лікарів. Шестеро відмовились від госпіталізації після отримання допомоги.
У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 15. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.
Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились
рф завдала пʼять ударів по Запоріжжю: пошкоджені склади, горять авто, є жертва23.09.25, 15:40 • 1546 переглядiв