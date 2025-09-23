Кількість постраждалих від атаки рф на Запоріжжя зросла до 15 осіб

У результаті атаки рф на Запоріжжя кількість постраждалих зросла до 15. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає УНН.

Внаслідок ворожої атаки, яка сталась сьогодні вдень, 15 людей звернулись за допомогою лікарів. Із них шестеро отримали допомогу одразу та від госпіталізації відмовились - йдеться у повідомленні.

