Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 15 человек

В результате атаки рф на Запорожье число пострадавших возросло до 15. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В результате вражеской атаки, произошедшей сегодня днем, 15 человек обратились за помощью врачей. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались - говорится в сообщении.

рф нанесла пять ударов по Запорожью: повреждены склады, горят авто, есть жертва