Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 15 человек
Киев • УНН
В результате атаки рф на Запорожье 15 человек обратились к врачам. Шестеро отказались от госпитализации после получения помощи.
В результате атаки рф на Запорожье число пострадавших возросло до 15. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.
В результате вражеской атаки, произошедшей сегодня днем, 15 человек обратились за помощью врачей. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались
