Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 15 человек

$41.380.13
48.730.31
ukenru
Эксклюзив
13:28 • 7718 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
12:09 • 24058 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 19215 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 47578 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 38728 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 36847 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 49799 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 49696 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 45306 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 70220 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
1.8м/с
59%
751мм
Популярные новости
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 40899 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 37542 просмотра
Внутренний конфликт в "Слуге народа": Зеленский критикует законодателей и журналистов - Politico23 сентября, 09:15 • 17545 просмотра
Китайское судно трижды заходило в оккупированный Севастополь, нарушая запрет - FTPhoto23 сентября, 10:03 • 21764 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 20544 просмотра
публикации
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
Эксклюзив
12:09 • 24040 просмотра
Рынок решает все: дешевые аналоги лекарств вытесняют дорогие препараты23 сентября, 10:33 • 20697 просмотра
Долларовое дерево в вашем доме: секреты ухода за замиокулькасом и правила пересадкиPhoto23 сентября, 08:45 • 37775 просмотра
ГИА для 4-х классов: какие будут предметы и задания23 сентября, 07:45 • 41110 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров23 сентября, 05:00 • 47565 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Метте Фредериксен
Марко Рубио
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Польша
Нью-Йорк
Реклама
УНН Lite
HBO Max объявил о выходе на украинский рынок: какие условия12:00 • 10180 просмотра
Сладко и питательно: топ рецептов ко Международному дню белого шоколадаPhoto22 сентября, 11:26 • 75425 просмотра
"Сейчас я не узнаю свою страну": Анджелина Джоли раскритиковала политическую нестабильность в США22 сентября, 10:56 • 37214 просмотра
Съемки фильма о Человеке-пауке приостановлены из-за травмы Тома Холланда22 сентября, 05:42 • 52501 просмотра
Пять захватывающих сериалов-боевиков: что посмотреть в сентябрьские выходныеVideo19 сентября, 16:00 • 104077 просмотра
Актуальное
Google Play
YouTube
Хранитель
Нью-Йорк Таймс
E-6 Mercury

Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 15 человек

Киев • УНН

 • 200 просмотра

В результате атаки рф на Запорожье 15 человек обратились к врачам. Шестеро отказались от госпитализации после получения помощи.

Число пострадавших от атаки рф на Запорожье возросло до 15 человек

В результате атаки рф на Запорожье число пострадавших возросло до 15. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, передает УНН.

В результате вражеской атаки, произошедшей сегодня днем, 15 человек обратились за помощью врачей. Из них шестеро получили помощь сразу и от госпитализации отказались

- говорится в сообщении.

рф нанесла пять ударов по Запорожью: повреждены склады, горят авто, есть жертва23.09.25, 15:40 • 1558 просмотров

Антонина Туманова

Война в Украине
Запорожье