Эксклюзив
12:09 • 2976 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
11:29 • 4980 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 28391 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 27211 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 29667 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 45047 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
22 сентября, 12:19 • 46450 просмотра
Убийство подростка на фуникулере в Киеве: суд приговорил Косова к пожизненному заключениюPhoto
22 сентября, 11:53 • 43344 просмотра
Базовая социальная помощь уже в "Дія": заменит пять разных выплатVideo
Эксклюзив
22 сентября, 11:25 • 67708 просмотра
"Золотая карта" от Трампа: может ли Украина использовать американский опыт инвестиций в обмен на право на проживание или рабочую визу?
22 сентября, 09:32 • 69837 просмотра
"Стена дронов" для защиты ЕС: что предусматривает проект и какова роль Украины
Facebook

рф нанесла пять ударов по Запорожью: повреждены склады, горят авто, есть жертва

Киев • УНН

 • 62 просмотра

В результате пяти ударов по Запорожью повреждены складские помещения и транспортные средства. Один человек погиб, двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.

рф нанесла пять ударов по Запорожью: повреждены склады, горят авто, есть жертва

Армия рф нанесла пять ударов по Запорожью, повреждены складские помещения и транспортные средства. Кроме того, по данным Запорожской ОВА, есть жертва, передает УНН.

Предварительно, пять ударов по Запорожью. Повреждены складские помещения и транспортные средства. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим 

- говорится в сообщении.

По данным Запорожской ОВА, в результате атаки рф один человек погиб, двое ранены.

43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести 

- указано в сообщении.

Напомним

В Запорожской области, в частности в Запорожье, прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о трех взрывах в одном районе города и угрозе вражеских дронов и баллистики.

Антонина Туманова

Война в Украине
Запорожье