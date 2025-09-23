рф нанесла пять ударов по Запорожью: повреждены склады, горят авто, есть жертва
Киев • УНН
В результате пяти ударов по Запорожью повреждены складские помещения и транспортные средства. Один человек погиб, двое получили ранения, один из них в тяжелом состоянии.
Армия рф нанесла пять ударов по Запорожью, повреждены складские помещения и транспортные средства. Кроме того, по данным Запорожской ОВА, есть жертва, передает УНН.
Предварительно, пять ударов по Запорожью. Повреждены складские помещения и транспортные средства. Медики оказывают всю необходимую помощь пострадавшим
По данным Запорожской ОВА, в результате атаки рф один человек погиб, двое ранены.
43-летний мужчина в тяжелом состоянии, еще один - в состоянии средней тяжести
Напомним
В Запорожской области, в частности в Запорожье, прозвучали взрывы на фоне воздушной тревоги. Глава ОВА Иван Федоров сообщил о трех взрывах в одном районе города и угрозе вражеских дронов и баллистики.