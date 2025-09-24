Россия атаковала Запорожье: возник пожар, есть повреждения
Киев • УНН
Ночью 24 сентября Запорожье подверглось атаке беспилотников, что привело к пожару и повреждению частных домов. По предварительной информации, пострадавших нет.
В ночь на 24 сентября Россия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, повреждены частные дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Подробности
В среду, 24 сентября в 00:16 Иван Федоров предупредил о вражеской атаке.
Внимание! Вражеский БпЛА ударного типа в направлении г. Запорожье (Хортицкий р-н)
Позже глава Запорожской ОВА сообщил о пожаре.
В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются
По словам чиновника, также повреждены частные дома.
"Установление последствий удара продолжается", - добавил Федоров.
Напомним
23 сентября армия РФ нанесла пять ударов по Запорожью, повреждены складские помещения и транспортные средства. В результате атаки РФ на Запорожье 15 человек обратились к врачам. Шестеро отказались от госпитализации после получения помощи.
Умеров: россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день19.09.25, 13:25 • 8164 просмотра