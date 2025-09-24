$41.380.13
19:19 • 8100 просмотра
Украина может выиграть войну и вернуть все территории при поддержке ЕС и НАТО - Трамп
18:09 • 13674 просмотра
Трамп заявил, что НАТО должно сбивать российские самолеты в случае вторжения
17:44 • 14641 просмотра
Китайский контейнеровоз неоднократно заходил в порт оккупированного Крыма: Киев направил ноту Пекину
Эксклюзив
23 сентября, 13:28 • 16347 просмотра
В Умани во время празднования Рош ха-Шана изъяли вещества, похожие на наркотики: полиция говорит, что случаи единичные
Эксклюзив
23 сентября, 12:09 • 36130 просмотра
Демографический кризис в Украине: оценки Института демографии и варианты решения проблем
23 сентября, 11:29 • 23846 просмотра
Кабмин подал в ВР программу действий правительства с 12 приоритетами: что предусматривается
23 сентября, 05:00 • 55291 просмотра
На юбилейной сессии Генассамблеи ООН выступят около сотни президентов и более 40 премьеров
23 сентября, 00:52 • 40997 просмотра
Президент Турции не верит в скорое завершение войны в Украине
22 сентября, 20:12 • 38359 просмотра
Зеленский прибыл в Нью-Йорк. На повестке дня участие в Генассамблее ООН и десятки встречVideo
22 сентября, 17:45 • 51040 просмотра
Трамп 23 сентября проведет встречу с Зеленским - Белый дом
Россия атаковала Запорожье: возник пожар, есть повреждения

Киев • УНН

 • 170 просмотра

Ночью 24 сентября Запорожье подверглось атаке беспилотников, что привело к пожару и повреждению частных домов. По предварительной информации, пострадавших нет.

Россия атаковала Запорожье: возник пожар, есть повреждения

В ночь на 24 сентября Россия атаковала Запорожье беспилотниками. В результате обстрела возник пожар, повреждены частные дома. Об этом информирует УНН со ссылкой на начальника Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Подробности

В среду, 24 сентября в 00:16 Иван Федоров предупредил о вражеской атаке.

Внимание! Вражеский БпЛА ударного типа в направлении г. Запорожье (Хортицкий р-н)

- написал он в своем Telegram-канале.

Позже глава Запорожской ОВА сообщил о пожаре.

В результате вражеской атаки возник пожар в одном из районов города. Предварительно, без пострадавших. Последствия устанавливаются

- говорится в сообщении.

По словам чиновника, также повреждены частные дома.

"Установление последствий удара продолжается", - добавил Федоров.

Напомним

23 сентября армия РФ нанесла пять ударов по Запорожью, повреждены складские помещения и транспортные средства. В результате атаки РФ на Запорожье 15 человек обратились к врачам. Шестеро отказались от госпитализации после получения помощи.

Умеров: россия готовится увеличить количество атак на Украину до тысячи в день19.09.25, 13:25 • 8164 просмотра

Вита Зеленецкая

Война в Украине
Запорожье