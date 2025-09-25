Воздушные силы: сбит российский Су-34, бомбивший Запорожье
Киев • УНН
25 сентября 2025 года около 04:00 на Запорожском направлении был сбит российский самолет Су-34. Он совершал террористические атаки на Запорожье управляемыми авиабомбами.
Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии российского самолета Су-34, который бомбил Запорожье, пишет УНН.
