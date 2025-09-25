ГУР отминусовало два вражеских Ан-26 и береговые РЛС в Крыму: показали видео
Киев • УНН
Спецподразделения ГУР МО Украины сожгли два транспортных самолета Ан-26 и поразили береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1" во временно оккупированном Крыму. Потери зафиксированы в сводке Генштаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.
Во временно оккупированном Крыму спецназовцы украинской разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26 и поразили береговые РЛС. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.
Мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" продолжают ликвидацию вражеских дорогостоящих целей на территории временно оккупированного Крыма. Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражескую радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1"
Нанесенные бойцами ГУР потери российской оккупационной армии в Крыму зафиксированы в сводке Генерального штаба ВСУ за 24 сентября 2025 года.
ГУР опубликовало видео, где видно, как хорошо горят московитские транспортники Ан-26.
Дополнение
23 сентября Генштаб ВСУ подтвердил поражение ЛВДС "8-Н" в Брянской области и ЛВДС "Самара" в Самарской области рф. Также поражены два самолета на военном аэродроме "Кача" в оккупированном Крыму.
25 сентября Воздушные силы ВСУ сообщили о сбитии российского самолета Су-34, который бомбил Запорожье.