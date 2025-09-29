Силы обороны FPV-дроном уничтожили вражеский вертолет Ми-28: "Мадьяр" показал видео
Киев • УНН
Пилоты 59 бригады Сил беспилотных систем уничтожили вертолет Ми-28 с помощью FPV-дрона. Об этом сообщил командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди.
Силы обороны FPV-дроном уничтожили вражеский вертолет Ми-28, сообщил в понедельник командующий Сил беспилотных систем ВСУ Роберт "Мадьяр" Бровди в Telegram, пишет УНН.
Вертолет Ми-28 дроном ФПВ уничтожили пилоты 59 бригады Сил Беспилотных Систем
