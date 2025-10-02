ВСУ усиливают ПВО в приграничных и фронтовых регионах для борьбы с вражескими дронами - Сырский

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 13405 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 20607 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 12615 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 16254 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 23855 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28563 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30268 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27073 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 48810 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21135 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
757мм
Популярные новости
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 21236 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28710 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 26820 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18290 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ13:03 • 10563 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18487 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 27040 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28924 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 43958 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 48817 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 7562 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 55555 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 63536 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 45385 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47869 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

ВСУ усиливают ПВО в приграничных и фронтовых регионах для борьбы с вражескими дронами - Сырский

Киев • УНН

 • 246 просмотра

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении противовоздушной обороны в приграничных и фронтовых регионах. Также формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины.

ВСУ усиливают ПВО в приграничных и фронтовых регионах для борьбы с вражескими дронами - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по наращиванию возможностей в борьбе с вражескими ударными БпЛА, по результатам которого сообщил об усилении противовоздушной обороны в приграничных и фронтовых регионах, а также формировании Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Об этом Сырский сообщил в Telegram, передает УНН.

Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели. Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков 

- сообщил Сырский.

Он отметил, что также продолжается наращивание способности подразделений, противодействующих вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков, продолжается системное расширение штата соответствующих формирований, а также наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки.

Продолжается совершенствование системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения. Формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Развиваем и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. Вводим в строй новые экипажи. Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач 

- добавил Сырский.

Главком определил необходимые задачи всем задействованным структурам – прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертыванию новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.

Напомним

Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о масштабном переформатировании и усилении подразделений Сил Беспилотных Систем ВСУ – с акцентом на создание мощной компоненты глубинного поражения и наращивание возможностей для воздействия на критическую инфраструктуру противника. По его словам, "группировка Сил Беспилотных Систем наращивает мышцы и обороты".

Павел Башинский

Война в УкраинеТехнологии
Военно-воздушные силы Украины
Вооруженные силы Украины
Александр Сырский