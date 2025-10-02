ВСУ усиливают ПВО в приграничных и фронтовых регионах для борьбы с вражескими дронами - Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел очередное рабочее совещание по наращиванию возможностей в борьбе с вражескими ударными БпЛА, по результатам которого сообщил об усилении противовоздушной обороны в приграничных и фронтовых регионах, а также формировании Командования беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Об этом Сырский сообщил в Telegram, передает УНН.

Противник постоянно меняет тактику применения беспилотников. Так, российские захватчики активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью. Активно атакуют объекты критической инфраструктуры и гражданские цели. Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков - сообщил Сырский.

Он отметил, что также продолжается наращивание способности подразделений, противодействующих вражеским БпЛА именно с помощью перехватчиков, продолжается системное расширение штата соответствующих формирований, а также наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки.

Продолжается совершенствование системы обнаружения БпЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения. Формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины. Развиваем и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. Вводим в строй новые экипажи. Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БпЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач - добавил Сырский.

Главком определил необходимые задачи всем задействованным структурам – прежде всего по повышению эффективности уничтожения беспилотников и развертыванию новых подразделений, оснащенных дронами-перехватчиками.

Напомним

Роберт "Мадьяр" Бровди объявил о масштабном переформатировании и усилении подразделений Сил Беспилотных Систем ВСУ – с акцентом на создание мощной компоненты глубинного поражения и наращивание возможностей для воздействия на критическую инфраструктуру противника. По его словам, "группировка Сил Беспилотных Систем наращивает мышцы и обороты".