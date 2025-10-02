Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі
Президент Зеленський у Копенгагені зустрівся з лідерами Данії, Франції, Німеччини та Польщі. Обговорювали порушення повітряного простору рф, створення спільного повітряного щита та гарантії безпеки.
У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.
За даними ОП, один із основних фокусів обговорення – нещодавні випадки порушення з боку росії повітряного простору європейських країн. Зеленський наголосив, що Україна запропонувала партнерам створити спільний повітряний щит від російських загроз.
Україна готова нарощувати виготовлення дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва та за допомогою інструменту SAFE
Під час зустрічі також говорили про реалізацію ініціативи PURL. Президент України подякував Данії та Німеччині за їхні внески в цю програму й закликав інших партнерів долучатися.
Окрему увагу приділили роботі над гарантіями безпеки, які мають передбачати захист на землі, у небі й на морі. Лідери узгодили наступні контакти в межах коаліції охочих, резюмували в ОП.
