Україна розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа - МЗС
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - Зеленський
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій
Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

Київ • УНН

 • 760 перегляди

Президент Зеленський у Копенгагені зустрівся з лідерами Данії, Франції, Німеччини та Польщі. Обговорювали порушення повітряного простору рф, створення спільного повітряного щита та гарантії безпеки.

Спільний повітряний щит від російських загроз та реалізація PURL: про що говорили лідери України, Данії, Франції, Німеччини та Польщі

У Копенгагені Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, Президентом Франції Емманюелем Макроном, Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом і Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, передає УНН із посиланням на Офіс Президента.

Деталі

За даними ОП, один із основних фокусів обговорення – нещодавні випадки порушення з боку росії повітряного простору європейських країн. Зеленський наголосив, що Україна запропонувала партнерам створити спільний повітряний щит від російських загроз.

Україна готова нарощувати виготовлення дронів, систем РЕБ та інших важливих елементів, зокрема у форматі спільного виробництва та за допомогою інструменту SAFE 

- йдеться у повідомленні.

Додамо

Під час зустрічі також говорили про реалізацію ініціативи PURL. Президент України подякував Данії та Німеччині за їхні внески в цю програму й закликав інших партнерів долучатися.

Окрему увагу приділили роботі над гарантіями безпеки, які мають передбачати захист на землі, у небі й на морі. Лідери узгодили наступні контакти в межах коаліції охочих, резюмували в ОП.

Антоніна Туманова

Політика
"Коаліція охочих"
Метте Фредеріксен
Фрідріх Мерц
Копенгаген
Емманюель Макрон
Данія
Німеччина
Дональд Туск
Володимир Зеленський
Україна