Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши
Киев • УНН
Президент Зеленский в Копенгагене встретился с лидерами Дании, Франции, Германии и Польши. Обсуждали нарушения воздушного пространства рф, создание совместного воздушного щита и гарантии безопасности.
В Копенгагене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.
Детали
По данным ОП, один из основных фокусов обсуждения – недавние случаи нарушения со стороны россии воздушного пространства европейских стран. Зеленский подчеркнул, что Украина предложила партнерам создать общий воздушный щит от российских угроз.
Украина готова наращивать производство дронов, систем РЭБ и других важных элементов, в том числе в формате совместного производства и с помощью инструмента SAFE
Добавим
Во время встречи также говорили о реализации инициативы PURL. Президент Украины поблагодарил Данию и Германию за их вклад в эту программу и призвал других партнеров присоединяться.
Отдельное внимание уделили работе над гарантиями безопасности, которые должны предусматривать защиту на земле, в небе и на море. Лидеры согласовали следующие контакты в рамках коалиции желающих, резюмировали в ОП.
