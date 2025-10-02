Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши

$41.220.08
48.370.07
ukenru
Эксклюзив
13:54 • 13392 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 20583 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 12605 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 16243 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 23845 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 28560 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30264 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27073 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 48796 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21135 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+7°
1м/с
86%
757мм
Популярные новости
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 21236 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28710 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 26820 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18290 просмотра
"Мадьяр" объявил о масштабном переформатировании и увеличении Сил Беспилотных Систем ВСУ13:03 • 10563 просмотра
публикации
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 18468 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto2 октября, 11:55 • 27019 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС2 октября, 11:28 • 28901 просмотра
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 43946 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto2 октября, 05:30 • 48805 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Эмманюэль Макрон
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Государственная граница Украины
Дания
Черниговская область
Реклама
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 7550 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 55553 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 63533 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 45383 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47867 просмотра
Актуальное
Forbes
Financial Times
E-6 Mercury
Детонатор
Боеприпасы

Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши

Киев • УНН

 • 514 просмотра

Президент Зеленский в Копенгагене встретился с лидерами Дании, Франции, Германии и Польши. Обсуждали нарушения воздушного пространства рф, создание совместного воздушного щита и гарантии безопасности.

Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши

В Копенгагене Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Премьер-министром Дании Метте Фредериксен, Президентом Франции Эмманюэлем Макроном, Федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем и Премьер-министром Польши Дональдом Туском, передает УНН со ссылкой на Офис Президента.

Детали

По данным ОП, один из основных фокусов обсуждения – недавние случаи нарушения со стороны россии воздушного пространства европейских стран. Зеленский подчеркнул, что Украина предложила партнерам создать общий воздушный щит от российских угроз.

Украина готова наращивать производство дронов, систем РЭБ и других важных элементов, в том числе в формате совместного производства и с помощью инструмента SAFE 

- говорится в сообщении.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"02.10.25, 18:51 • 1644 просмотра

Добавим

Во время встречи также говорили о реализации инициативы PURL. Президент Украины поблагодарил Данию и Германию за их вклад в эту программу и призвал других партнеров присоединяться.

Отдельное внимание уделили работе над гарантиями безопасности, которые должны предусматривать защиту на земле, в небе и на море. Лидеры согласовали следующие контакты в рамках коалиции желающих, резюмировали в ОП.

Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС02.10.25, 16:35 • 1720 просмотров

Антонина Туманова

Политика
«Коалиция желающих»
Метте Фредериксен
Фридрих Мерц
Копенгаген
Эмманюэль Макрон
Дания
Германия
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина