Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь шла о противодействии российским провокациям и наполнении инициативы PURL новыми взносами, передает УНН.

По его словам, во время встречи также согласовали наши следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны.

Зеленский лично поблагодарил Рютте и страны НАТО за поддержку Украины.

Вместе мы сильнее - резюмировал Президент Украины.

