Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"

Эксклюзив
13:54 • 10348 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
13:45 • 15315 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
13:08 • 10081 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
12:31 • 13955 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 22026 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 27973 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 29643 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 26911 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 47403 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
2 октября, 03:16 • 21063 просмотра
ЕС готовит более жесткие санкции против России - фон дер Ляйен
Популярные новости
День учителя 2025: что подарить педагогу2 октября, 07:31 • 41532 просмотра
"Рамштайн" созывают на 15 октября в штаб-квартире НАТО2 октября, 08:49 • 19608 просмотра
Права акционеров банков, выводимых с рынка, против вседозволенности НБУ: украинская реальность и опыт ЕС11:28 • 25656 просмотра
День сельди: пять аппетитных рыбных блюдPhoto11:55 • 23627 просмотра
Почему турецкая модель "одна аптека - один фармацевт" опасна для Украины и при чем здесь россия?12:21 • 15298 просмотра
УНН Lite
Тарантино объединил "Убить Билла" в один четырехчасовой фильм с эксклюзивной анимацией13:33 • 5702 просмотра
Первая ИИ-актриса Тилли Норвуд вызвала скандал в ГолливудеPhoto1 октября, 09:58 • 54700 просмотра
Звезда сериала "Эйфория" Эрик Дэйн борется с БАС: актер появился в инвалидной коляскеVideo1 октября, 07:33 • 62717 просмотра
Памела Андерсон удивила Париж новым образом во время Недели моды30 сентября, 18:48 • 44712 просмотра
Названы 50 лучших ресторанов США и Канады: в каких городах они расположены30 сентября, 14:16 • 47210 просмотра
Актуальное
Financial Times
Хранитель
Lockheed Martin F-35 Lightning II
Шахед-136
E-6 Mercury

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"

Киев • УНН

 • 628 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили противодействие российским провокациям, наполнение инициативы PURL новыми взносами и дальнейшее сотрудничество.

Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Речь шла о противодействии российским провокациям и наполнении инициативы PURL новыми взносами, передает УНН.

Обсудил с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте противодействие российским провокациям и наполнение инициативы PURL новыми взносами

- сообщил Зеленский.

По его словам, во время встречи также согласовали наши следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны.

Зеленский лично поблагодарил Рютте и страны НАТО за поддержку Украины.

Вместе мы сильнее

- резюмировал Президент Украины.

Зеленский обсудил евроинтеграцию Украины, "Стену дронов" и санкции с лидерами ЕС02.10.25, 16:35 • 1360 просмотров

Антонина Туманова

Политика
Марк Рютте
НАТО
Владимир Зеленский
Украина