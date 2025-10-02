Зеленский обсудил с Генсеком НАТО противодействие провокациям рф и следующий "Рамштайн"
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. Они обсудили противодействие российским провокациям, наполнение инициативы PURL новыми взносами и дальнейшее сотрудничество.
По его словам, во время встречи также согласовали наши следующие шаги в рамках сотрудничества между Украиной и НАТО и обсудили следующую встречу в формате "Рамштайн", которая состоится на уровне министров обороны.
Зеленский лично поблагодарил Рютте и страны НАТО за поддержку Украины.
Вместе мы сильнее
