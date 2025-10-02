Зеленський обговорив з Генсеком НАТО протидію провокаціям рф та наступний "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками, передає УНН.

Обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками - повідомив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі також узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони.

Зеленський особисто подякував Рютте і країнам НАТО за підтримку України.

Разом ми сильніші - резюмував Президент України.

