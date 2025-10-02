Зеленський обговорив з Генсеком НАТО протидію провокаціям рф та наступний "Рамштайн"
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили протидію російським провокаціям, наповнення ініціативи PURL новими внесками та подальшу співпрацю.
Обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками
За його словами, під час зустрічі також узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони.
Зеленський особисто подякував Рютте і країнам НАТО за підтримку України.
Разом ми сильніші
