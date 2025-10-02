$41.220.08
Ексклюзив
13:54 • 10952 перегляди
Онлайн-моніторинг азартних ігор: в PlayCity пояснили, як працюватиме і коли запуск
Ексклюзив
13:45 • 16348 перегляди
"Не ангели святі": Експерт пояснив, чому потрібно посилити контроль за НАБУ
13:08 • 10527 перегляди
Україна повернула 185 захисників з російського полону, серед них оборонці Маріуполя і ЧАЕС - ЗеленськийPhoto
Ексклюзив
12:31 • 14353 перегляди
Як українцям за кордоном здати ДНК-зразки для пошуку безвісти зниклих: в МВС дали відповідь
2 жовтня, 09:13 • 22359 перегляди
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні
2 жовтня, 07:38 • 28077 перегляди
Одесу під час негоди було затоплено повністю: створено комісію для перевірки причин трагедії
2 жовтня, 06:36 • 29768 перегляди
Модернізація російських ракет випереджає українську систему захисту Patriot - Financial Times
2 жовтня, 05:53 • 26948 перегляди
США нададуть Україні розвіддані для діпстрайків всередині рф - WSJ
2 жовтня, 05:30 • 47635 перегляди
"Динамо" - "Крістал Пелас", "Абердін" - "Шахтар": українські клуби стартують у Лізі конференцій Photo
2 жовтня, 03:16 • 21083 перегляди
ЄС готує жорсткіші санкції проти росії - Фон дер Ляєн
Зеленський обговорив з Генсеком НАТО протидію провокаціям рф та наступний "Рамштайн"

Київ • УНН

 • 980 перегляди

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони обговорили протидію російським провокаціям, наповнення ініціативи PURL новими внесками та подальшу співпрацю.

Зеленський обговорив з Генсеком НАТО протидію провокаціям рф та наступний "Рамштайн"

Президент України Володимир Зеленський зустрівся із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Йшлося про протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками, передає УНН.

Обговорив із Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте протидію російським провокаціям і наповнення ініціативи PURL новими внесками 

- повідомив Зеленський.

За його словами, під час зустрічі також узгодили наші наступні кроки в межах співпраці між Україною і НАТО й обговорили наступну зустріч у форматі "Рамштайн", яка відбудеться на рівні міністрів оборони.

Зеленський особисто подякував Рютте і країнам НАТО за підтримку України.

Разом ми сильніші 

- резюмував Президент України.

Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС02.10.25, 16:35 • 1414 переглядiв

Антоніна Туманова

Політика
Марк Рютте
НАТО
Володимир Зеленський
Україна