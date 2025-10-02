Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Йшлося про підтримку євроінтеграції України, "Стіну дронів" та санкції проти рф, передає УНН.

Предметно – про підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, про нашу готовність долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також про важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти росії

Зеленський у Копенгагені: війна рф – корінь усіх проблем безпеки, потрібні нові санкції

Президент України також подякував партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки.

Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах