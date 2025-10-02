Зеленський обговорив євроінтеграцію України, "Стіну дронів" та санкції з лідерами ЄС
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Президенткою Єврокомісії, Президентом Євроради та Прем'єр-міністеркою Данії. Обговорювалися євроінтеграція, ініціатива "Стіна дронів" та 19-й пакет санкцій ЄС проти рф.
Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн, Президентом Європейської ради Антоніу Коштою та Прем’єр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен. Йшлося про підтримку євроінтеграції України, "Стіну дронів" та санкції проти рф, передає УНН.
Предметно – про підтримку євроінтеграції України й відкриття першого кластера разом із Молдовою, про нашу готовність долучитися до ініціативи "Стіна дронів" і поділитися власним досвідом, про використання заморожених російських активів і нові фінансові інструменти для підтримки України, а також про важливість ухвалення 19-го пакета санкцій ЄС проти росії
Зеленський у Копенгагені: війна рф – корінь усіх проблем безпеки, потрібні нові санкції02.10.25, 12:23 • 2114 переглядiв
Президент України також подякував партнерам за підтримку та спільне розуміння важливості нашої єдності й роботи заради нашої безпеки.
Важливо, що роль Європи відчутна, і розраховуємо на ще більш активну роботу на всіх напрямах
Зеленський у Данії: Україна пропонує європейську "Стіну дронів", яка має існувати у всій Європі, а не лише в одній країні 02.10.25, 12:13 • 17165 переглядiв