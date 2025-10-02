Зеленський у Копенгагені: Війна рф – корінь усіх проблем безпеки, потрібні нові санкції
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський на саміті в Копенгагені заявив, що війна рф є джерелом загроз безпеки, і закликав до 19-го пакету санкцій та зупинки російської торгівлі нафтою. Він також наголосив на необхідності припинення використання танкерів під санкціями.
Президент України Володимир Зеленський на саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені підкреслив, що джерелом нинішніх загроз безпеки є війна, яку веде росія, і що у рф досі залишаються ресурси для її продовження. Про це пише УНН.
Деталі
Ми знаємо кроки, яких необхідно вжити. Потрібен 19-й пакет санкцій проти рф. Також маємо всерйоз замислитися, як зупинити російську торгівлю нафтою, адже саме це живить їхню військову машину. Бачимо, що навіть танкери під санкціями вони продовжують використовувати. Це необхідно припинити
Президент закликав європейських партнерів до рішучих дій, щоб обмежити фінансові потоки, що підтримують агресію рф, та зміцнити безпеку на континенті.
Нагадаємо
Під час виступу у Копенгагені Зеленський повідомив, що українські військові діляться з партнерами досвідом протистояння російським дронам та заявив про необхідність реалізації проєкту "Стіна дронів".
Напередодні Сьомого Саміту Європейської політичної спільноти президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорював із президентом США можливість постачання далекобійного озброєння Україні. Водночас він зазначив, що остаточне рішення залежатиме від позиції Дональда Трампа.