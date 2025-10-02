В сентябре РФ применила против Украины около 6,9 тысяч БПЛА - Сырский

В сентябре Россия применила против Украины почти 6 900 дронов, из них более 3 600 "шахедов". Для противодействия формируют отдельное Командование беспилотных систем ПВО в составе Воздушных сил, увеличивают экипажи дронов-перехватчиков, расширяют подразделения и готовят новых специалистов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, передает УНН.

"В сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 – типа "шахед". Вооруженные Силы Украины должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы", – написал Сырский на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику применения БПЛА. Сейчас они активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью, а также атакуют критическую инфраструктуру и гражданские цели.

Продолжаем наращивать возможности подразделений, которые противодействуют вражеским БПЛА именно с помощью перехватчиков. Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки - говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Александр Сырский отметил, что продолжается совершенствование системы обнаружения БПЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения. Формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины.

"Развиваем и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. Вводим в строй новые экипажи. Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БПЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач. Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков", – резюмировал Сырский.

