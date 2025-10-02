$41.220.08
18:06 • 10002 просмотра
Украина разрывает дипломатические отношения с Никарагуа - МИД
Эксклюзив
2 октября, 13:54 • 22921 просмотра
Онлайн-мониторинг азартных игр: в PlayCity объяснили, как будет работать и когда запуск
Эксклюзив
2 октября, 13:45 • 26088 просмотра
"Не ангелы святые": Эксперт объяснил, почему нужно усилить контроль за НАБУ
2 октября, 13:08 • 17578 просмотра
Украина вернула 185 защитников из российского плена, среди них защитники Мариуполя и ЧАЭС - ЗеленскийPhoto
Эксклюзив
2 октября, 12:31 • 20209 просмотра
Как украинцам за границей сдать ДНК-образцы для поиска без вести пропавших: в МВД дали ответ
2 октября, 09:13 • 25097 просмотра
Зеленский в Дании: Украина предлагает европейскую "Стену дронов", которая должна существовать по всей Европе, а не только в одной стране
2 октября, 07:38 • 29381 просмотра
Одесса во время непогоды была затоплена полностью: создана комиссия для проверки причин трагедии
2 октября, 06:36 • 30847 просмотра
Модернизация российских ракет опережает украинскую систему защиты Patriot - Financial Times
2 октября, 05:53 • 27358 просмотра
США предоставят Украине разведданные для дипстрайков внутри рф - WSJ
2 октября, 05:30 • 51727 просмотра
"Динамо" - "Кристал Пэлас", "Абердин" - "Шахтер": украинские клубы стартуют в Лиге конференцийPhoto
В сентябре РФ применила против Украины около 6,9 тысяч БПЛА - Сырский

Киев • УНН

 • 388 просмотра

В сентябре Россия использовала почти 6900 дронов, из них более 3600 "шахедов", против Украины. Для противодействия формируют Командование беспилотных систем ПВО и увеличивают экипажи дронов-перехватчиков.

В сентябре РФ применила против Украины около 6,9 тысяч БПЛА - Сырский

В сентябре Россия применила против Украины почти 6 900 дронов, из них более 3 600 "шахедов". Для противодействия формируют отдельное Командование беспилотных систем ПВО в составе Воздушных сил, увеличивают экипажи дронов-перехватчиков, расширяют подразделения и готовят новых специалистов. Об этом сообщил главнокомандующий Вооруженными Силами Украины Александр Сырский, передает УНН.

Детали

"В сентябре враг применил по территории Украины во время массированных атак почти 6900 дронов, из которых более 3600 – типа "шахед". Вооруженные Силы Украины должны задействовать эффективные решения ежедневно и каждую ночь для отражения этой угрозы", – написал Сырский на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, россияне постоянно меняют тактику применения БПЛА. Сейчас они активизировали удары по прифронтовым районам и приграничью, а также атакуют критическую инфраструктуру и гражданские цели.

Продолжаем наращивать возможности подразделений, которые противодействуют вражеским БПЛА именно с помощью перехватчиков. Сегодня большинство российских ударных беспилотников уничтожается именно такими средствами. Продолжается системное расширение штата соответствующих формирований. Наращивается подготовка специалистов, создаются дополнительные учебные мощности для качественной тренировки

- говорится в сообщении главнокомандующего ВСУ.

Александр Сырский отметил, что продолжается совершенствование системы обнаружения БПЛА противника, что повышает эффективность их уничтожения. Формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины.

"Развиваем и другие направления противодействия, в частности уничтожение вражеских дронов с помощью ударных вертолетов и легкомоторной авиации. Вводим в строй новые экипажи. Применение легкомоторной авиации позволяет эффективно поражать российские БПЛА на больших высотах. Поэтому готовим новые экипажи самолетов для выполнения этих задач. Продолжается совместная работа Сил обороны и производителей по совершенствованию и внедрению новых типов дронов-перехватчиков", – резюмировал Сырский.

Напомним

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил об усилении противовоздушной обороны в приграничных и фронтовых регионах. Также формируется Командование беспилотных систем противовоздушной обороны в составе Воздушных сил ВС Украины.

Совместный воздушный щит от российских угроз и реализация PURL: о чем говорили лидеры Украины, Дании, Франции, Германии и Польши02.10.25, 19:39 • 1870 просмотров

Вита Зеленецкая

