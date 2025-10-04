Атака на пассажирский поезд в Шостке: в ОВА рассказали о состоянии пострадавших
Киев • УНН
После атаки на железнодорожный вокзал Шостки 4 октября, 8 раненых находятся в медучреждениях, двое из них в реанимации. В результате удара погиб 71-летний мужчина, тысячи потребителей остались без электро- и газоснабжения.
По состоянию на вечер 4 октября после атаки по железнодорожному вокзалу Шостки в медучреждениях находятся 8 раненых, двое из них – в реанимации в стабильном состоянии. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации Олега Григорова.
В медучреждениях находятся восемь раненых, двое из них – в реанимации в стабильном состоянии. Пострадавшие дети – в удовлетворительном состоянии
Олег Григоров напомнил, что в результате удара по вокзалу Шостки погиб 71-летний мужчина.
По словам главы Сумской, после ударов врага тысячи потребителей Шостки и района остаются без электро- и газоснабжения.
Россия прицельно атаковала гражданскую инфраструктуру, из-за чего без электро- и газоснабжения остались тысячи потребителей города и района
"К работе привлечены все необходимые службы – энергетики, газовики, коммунальщики. Координация действий осуществляется совместно с районной военной администрацией и громадой. Службы работают непрерывно", - добавил Григоров.
Напомним
4 октября Россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке Сумской области, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда.
Россия накапливала ракеты в сентябре для новых масштабных ударов по Украине - ISW04.10.25, 07:29 • 3316 просмотров