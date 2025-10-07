Нафтогаз відновив газопостачання Шостки та навколишніх сіл після російських атак

$41.340.11
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство
14:52 • 22569 перегляди
В Україні збережуть фіксовану ціну на газ для побутових споживачів - Зеленський
Ексклюзив
7 жовтня, 12:19 • 20843 перегляди
Міграція бобрів на Прикарпаття: експерт пояснив, як пристосуватися до життя з новими мешканцями
7 жовтня, 11:53 • 24647 перегляди
Світовий банк погіршив прогноз зростання економіки України на 2026 рік
Ексклюзив
7 жовтня, 09:44 • 24369 перегляди
Рекордний біткоїн: чому стрімко зростає ціна і чого чекати далі - пояснює фінтехекспертка Олена Сосєдка
Ексклюзив
7 жовтня, 07:13 • 50397 перегляди
Необхідно ліквідувати монополію НАБУ на боротьбу з корупцією - член антикорупційного комітету Ради
Ексклюзив
6 жовтня, 12:45 • 45727 перегляди
Чи чекати долар по 50? Економіст спрогнозував, скільки коштуватиме долар у 2026 році
6 жовтня, 10:30 • 72958 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
6 жовтня, 10:10 • 60439 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
6 жовтня, 06:51 • 57316 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 25130 перегляди
путін у 73 роки мріє про безсмертя та розширює державні програми довголіття - Le Monde7 жовтня, 13:33 • 4238 перегляди
ГУРкіт у ленінградській області рф: під укіс пустили поїзд з військовим вантажемPhoto7 жовтня, 13:44 • 6216 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 21902 перегляди
Україна почала використовувати крилаті ракети Фламінго", вартість яких становить близько 500 тисяч доларів - ЗМІ18:03 • 6236 перегляди
Богдан Бойко: довіра і системність – основа ФК "Металіст 1925" у боротьбі за лідерство15:10 • 20099 перегляди
Чому один з гігантів вітчизняної фармгалузі "Дарниця" потрапив у пастку власної гри? Історія питання 7 жовтня, 13:53 • 21974 перегляди
Топ-5 страв із курки: прості та смачні рецепти для сімейної вечеріPhoto6 жовтня, 12:01 • 62605 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня6 жовтня, 08:19 • 71935 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 25178 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 30068 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 82416 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 77701 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 152514 перегляди
Нафтогаз відновив газопостачання Шостки та навколишніх сіл після російських атак

Київ • УНН

 • 828 перегляди

Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання 33 тисячам абонентів Шостки та навколишніх населених пунктів. Це сталося після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста.

Нафтогаз відновив газопостачання Шостки та навколишніх сіл після російських атак

Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання Шостки після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.

Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки 

- повідомив Корецький.

У селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Роботи на ньому тривають.

У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графіком07.10.25, 02:46 • 10403 перегляди

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу 4 жовтня, який пошкодив критичну інфраструктуру, Шосткинська громада отримає посилене енергопостачання з 6 жовтня. У Шостці також розгорнули 125 Пунктів незламності для підтримки населення.

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги.   

Антоніна Туманова

СуспільствоВійна в Україні
Електроенергія
Сумська область
Нафтогаз України
Шостка
Київ