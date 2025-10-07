Нафтогаз відновив газопостачання Шостки та навколишніх сіл після російських атак

Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання Шостки після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.

Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки - повідомив Корецький.

У селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Роботи на ньому тривають.

У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графіком

Нагадаємо

Внаслідок російського обстрілу 4 жовтня, який пошкодив критичну інфраструктуру, Шосткинська громада отримає посилене енергопостачання з 6 жовтня. У Шостці також розгорнули 125 Пунктів незламності для підтримки населення.

4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги.