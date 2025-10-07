Нафтогаз відновив газопостачання Шостки та навколишніх сіл після російських атак
Київ • УНН
Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання 33 тисячам абонентів Шостки та навколишніх населених пунктів. Це сталося після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста.
Фахівці Групи Нафтогаз відновили газопостачання Шостки після масованих російських атак на цивільну інфраструктуру міста. Про це повідомив на своїй Facebook-сторінці голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, передає УНН.
Аварійні роботи тривали добу. Станом на зараз 33 тисячі абонентів отримують газ в повному обсязі. Відновлено також газопостачання навколишніх населених пунктів - Богданки, Ображіївки, Ковтунового, Миронівки, Крупця та Шкирманівки
У селищі Вороніж подача газу відновиться після завершення ремонту на одному з пошкоджених газових об'єктів. Роботи на ньому тривають.
У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графіком07.10.25, 02:46 • 10403 перегляди
Нагадаємо
Внаслідок російського обстрілу 4 жовтня, який пошкодив критичну інфраструктуру, Шосткинська громада отримає посилене енергопостачання з 6 жовтня. У Шостці також розгорнули 125 Пунктів незламності для підтримки населення.
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги.