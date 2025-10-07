У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графіком

У місті Шостка на Сумщині, постраждалій від ворожих обстрілів, електропостачання вже відновлено у частині будинків, а в інших подається за тимчасовими графіками. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.

У понеділок, 6 жовтня Олег Григоров повідомив, що після масованих ударів ворога у Шосткинській громаді тривають відновлювальні роботи.

Енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії в усіх мікрорайонах громади. У частині будинків світло вже є постійно, в інших – подається за тимчасовими графіками

Олег Григоров зазначив, що це частина технічного процесу, який дозволяє поступово стабілізувати енергосистему та безпечно збільшувати обсяги живлення.

Газопостачання відновлено майже повністю. Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%