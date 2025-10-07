У Шостці відновлено електропостачання в частині будинків, інші отримують світло за графіком
Київ • УНН
У Шостці на Сумщині після ворожих обстрілів відновлено електропостачання у частині будинків, в інших воно подається за тимчасовими графіками. Газопостачання та мобільний інтернет працюють майже повністю.
У місті Шостка на Сумщині, постраждалій від ворожих обстрілів, електропостачання вже відновлено у частині будинків, а в інших подається за тимчасовими графіками. Про це інформує УНН з посиланням на Telegram-канал начальника Сумської обласної військової адміністрації (ОВА) Олега Григорова.
Деталі
У понеділок, 6 жовтня Олег Григоров повідомив, що після масованих ударів ворога у Шосткинській громаді тривають відновлювальні роботи.
Енергетики поступово відновлюють подачу електроенергії в усіх мікрорайонах громади. У частині будинків світло вже є постійно, в інших – подається за тимчасовими графіками
Олег Григоров зазначив, що це частина технічного процесу, який дозволяє поступово стабілізувати енергосистему та безпечно збільшувати обсяги живлення.
Газопостачання відновлено майже повністю. Зв’язок і мобільний інтернет працюють майже на 100%
За його словами, енергетики працюють цілодобово, з дотриманням усіх безпекових умов. Фахівці роблять усе можливе, щоб у кожній оселі якнайшвидше відновити стабільне енергопостачання.
Нагадаємо
Внаслідок російського обстрілу 4 жовтня, який пошкодив критичну інфраструктуру, Шосткинська громада отримає посилене енергопостачання з 6 жовтня. У Шостці також розгорнули 125 Пунктів незламності для підтримки населення.
4 жовтня росія атакувала залізничний вокзал у Шостці на Сумщині, прицільно вдаривши по пасажирському потягу Шостка-Київ. Завдала два удари, уражено два потяги.
