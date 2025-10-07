$41.230.05
Эксклюзив
6 октября, 12:45 • 15196 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
6 октября, 10:30 • 34473 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 32586 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 35799 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 66372 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 30907 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 37837 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 65141 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 76863 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 92175 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
публикации
Эксклюзивы
В Шостке восстановлено электроснабжение в части домов, остальные получают свет по графику

Киев • УНН

 • 76 просмотра

В Шостке Сумской области после вражеских обстрелов восстановлено электроснабжение в части домов, в остальных оно подается по временным графикам. Газоснабжение и мобильный интернет работают почти полностью.

В Шостке восстановлено электроснабжение в части домов, остальные получают свет по графику

В городе Шостка Сумской области, пострадавшем от вражеских обстрелов, электроснабжение уже восстановлено в части домов, а в других подается по временным графикам. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова.

Детали

В понедельник, 6 октября Олег Григоров сообщил, что после массированных ударов врага в Шосткинской общине продолжаются восстановительные работы.

Энергетики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии во всех микрорайонах общины. В части домов свет уже есть постоянно, в других – подается по временным графикам

- говорится в сообщении чиновника.

Олег Григоров отметил, что это часть технического процесса, который позволяет постепенно стабилизировать энергосистему и безопасно увеличивать объемы питания.

Газоснабжение восстановлено почти полностью. Связь и мобильный интернет работают почти на 100%

- добавил он.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, с соблюдением всех условий безопасности. Специалисты делают все возможное, чтобы в каждом доме как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение.

Напомним

В результате российского обстрела 4 октября, повредившего критическую инфраструктуру, Шосткинская община получит усиленное энергоснабжение с 6 октября. В Шостке также развернули 125 Пунктов несокрушимости для поддержки населения.

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке на Сумщине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда.

Вита Зеленецкая

ОбществоВойна в Украине
Электроэнергия
Сумская область
Шостка
Украина
Киев