В Шостке восстановлено электроснабжение в части домов, остальные получают свет по графику

В городе Шостка Сумской области, пострадавшем от вражеских обстрелов, электроснабжение уже восстановлено в части домов, а в других подается по временным графикам. Об этом информирует УНН со ссылкой на Telegram-канал начальника Сумской областной военной администрации (ОВА) Олега Григорова.

Детали

В понедельник, 6 октября Олег Григоров сообщил, что после массированных ударов врага в Шосткинской общине продолжаются восстановительные работы.

Энергетики постепенно восстанавливают подачу электроэнергии во всех микрорайонах общины. В части домов свет уже есть постоянно, в других – подается по временным графикам - говорится в сообщении чиновника.

Олег Григоров отметил, что это часть технического процесса, который позволяет постепенно стабилизировать энергосистему и безопасно увеличивать объемы питания.

Газоснабжение восстановлено почти полностью. Связь и мобильный интернет работают почти на 100% - добавил он.

По его словам, энергетики работают круглосуточно, с соблюдением всех условий безопасности. Специалисты делают все возможное, чтобы в каждом доме как можно быстрее восстановить стабильное энергоснабжение.

Напомним

В результате российского обстрела 4 октября, повредившего критическую инфраструктуру, Шосткинская община получит усиленное энергоснабжение с 6 октября. В Шостке также развернули 125 Пунктов несокрушимости для поддержки населения.

4 октября россия атаковала железнодорожный вокзал в Шостке на Сумщине, прицельно ударив по пассажирскому поезду Шостка-Киев. Нанесла два удара, поражены два поезда.

