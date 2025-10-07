Украина обсудила с G7 срочную поддержку перед зимой - Минэнерго

Украина ведет активные переговоры с международными партнерами об увеличении поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Основное внимание сосредоточено на восстановлении поврежденных объектов и повышении устойчивости системы к возможным новым угрозам. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.

Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела онлайн-встречу с представителями стран G7+, где стороны обсудили приоритетные потребности сектора и возможные дополнительные механизмы международной поддержки.

Обсуждение стало продолжением экстренного заседания Группы G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия нанесла новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, что вновь обострило ситуацию в прифронтовых областях. Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях атак и ходе восстановительных работ.

В текущем году враг изменил тактику, но не намерения. Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам прифронтовых регионов, пытаясь погрузить территории в сплошную темноту и холод. Среди целей врага и украинская газовая инфраструктура. Отметила, что для нас важна любая помощь партнеров для восстановления и усиления защиты инфраструктуры, накопления резервов оборудования, а также содействие в создании дополнительных запасов импортированного природного газа накануне зимы. Мы благодарны союзникам за уже оказанную поддержку