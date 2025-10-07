Украина обсудила с G7 срочную поддержку перед зимой - Минэнерго
Киев • УНН
Украина ведет переговоры с международными партнерами по усилению поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Министр энергетики Светлана Гринчук обсудила приоритетные потребности и дополнительные механизмы помощи с представителями стран G7+.
Украина ведет активные переговоры с международными партнерами об увеличении поддержки энергетического сектора перед отопительным сезоном. Основное внимание сосредоточено на восстановлении поврежденных объектов и повышении устойчивости системы к возможным новым угрозам. Об этом информирует Министерство энергетики Украины, передает УНН.
Министр энергетики Украины Светлана Гринчук провела онлайн-встречу с представителями стран G7+, где стороны обсудили приоритетные потребности сектора и возможные дополнительные механизмы международной поддержки.
Обсуждение стало продолжением экстренного заседания Группы G7+, состоявшегося несколькими днями ранее. За это время Россия нанесла новые массированные удары по украинской энергетической инфраструктуре, что вновь обострило ситуацию в прифронтовых областях. Украинская сторона проинформировала партнеров о последствиях атак и ходе восстановительных работ.
В текущем году враг изменил тактику, но не намерения. Россия целенаправленно бьет по энергетическим объектам прифронтовых регионов, пытаясь погрузить территории в сплошную темноту и холод. Среди целей врага и украинская газовая инфраструктура. Отметила, что для нас важна любая помощь партнеров для восстановления и усиления защиты инфраструктуры, накопления резервов оборудования, а также содействие в создании дополнительных запасов импортированного природного газа накануне зимы. Мы благодарны союзникам за уже оказанную поддержку
По ее словам, уже сформирован перечень первоочередных потребностей для поддержания энергетической устойчивости, который будет передан Группе G7+.
"Поставка дополнительных систем противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, дополнительные финансовые ресурсы, помощь в быстром поиске, доставке и установке оборудования, которое может функционально заменить поврежденное, - среди наших приоритетов. Благодарна за услышанные сегодня слова поддержки от международных партнеров, готовность усиливать сотрудничество в рамках действующих механизмов и искать новые инструменты укрепления нашей энергетической устойчивости", - подчеркнула Светлана Гринчук.
В понедельник, 6 октября Президент Украины Владимир Зеленский провел энергетическую Ставку, где обсудили ситуацию с энергетикой в регионах и развертывание ПВО. Он дал четкие задачи по объектам генерации и дополнительному оборудованию для подготовки к зиме.
