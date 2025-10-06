Свириденко и Схооф обсудили защиту и восстановление украинской энергетической инфраструктуры

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с нидерландским коллегой Диком Схоофом. В ходе встречи стороны обсуждали обеспечение безопасности украинской энергетической инфраструктуры, оборонное сотрудничество и финансовую поддержку. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Враг усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру нашего государства и хочет сделать все, чтобы мы потеряли свою собственную добычу газа, чтобы лишить нас тепла и света. Поэтому особое внимание уделили защите и восстановлению этого сектора. Это один из ключевых приоритетов правительства обеспечить тепло и свет в украинских домах - отметила Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили общее видение продуктивного использования замороженных российских активов для нужд Украины.

"Это справедливо, ведь Россия должна заплатить высокую цену за агрессию", - подчеркнула премьер.

Также обсуждалось дальнейшее взаимодействие в сфере совместного оборонного производства, которое остается приоритетом, поскольку украинское оружие – ключ к безопасности всей Европы.

Напомним

В Киеве с визитом находится премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф вместе почтили память погибших украинских защитников. Схооф ранее выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и призвал Путина к переговорам.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о необходимости создания новых препятствий или сбития российских дронов, нарушающих воздушное пространство европейских стран. Этот вопрос обсуждался на саммите НАТО, где Нидерланды вместе с 7 странами, включая Украину, помогают Дании.