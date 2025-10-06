$41.230.05
48.380.12
ukenru
Эксклюзив
12:45 • 8466 просмотра
Ждать ли доллар по 50? Экономист спрогнозировал, сколько будет стоить доллар в 2026 году
10:30 • 18548 просмотра
Генштаб подтвердил поражение завода взрывчатки в рф, нефтяного терминала и склада боеприпасов в Крыму
6 октября, 10:10 • 21093 просмотра
В Украине планируют до конца года запустить в работу платформы по экспорту украинского оружия
6 октября, 06:51 • 24819 просмотра
Новые правила въезда в ЕС с 12 октября: разъяснения от Госпогранслужбы
6 октября, 06:06 • 51347 просмотра
Нобелевская неделя 2025: даты и расписание присуждения премийPhoto
6 октября, 06:00 • 28327 просмотра
Полнолуние 7 октября: астролог Базиленко объяснила, как оно повлияет на Украину
5 октября, 15:08 • 35796 просмотра
Игнат объяснил, какие факторы влияют на сложность сбития дронов и ракет
5 октября, 07:57 • 63840 просмотра
Зеленский о ночной атаке: более 50 ракет и около 500 дронов рф запустила по УкраинеPhoto
4 октября, 23:20 • 75918 просмотра
На выборах в Чехии победила партия с антиукраинскими взглядами: Андрей Бабиш будет формировать правительство
4 октября, 08:29 • 91201 просмотра
Генштаб подтвердил поражение НПЗ в Ленинградской области, вражеского корабля и техники, а также командного пункта 8-й армии рф
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
0м/с
85%
751мм
Свириденко и Схооф обсудили защиту и восстановление украинской энергетической инфраструктуры

Киев • УНН

 • 336 просмотра

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко и ее нидерландский коллега Дик Схооф обсудили защиту энергетической инфраструктуры, оборонное сотрудничество и финансовую поддержку. Также стороны рассмотрели использование замороженных российских активов для нужд Украины.

Свириденко и Схооф обсудили защиту и восстановление украинской энергетической инфраструктуры

Премьер-министр Украины Юлия Свириденко провела встречу с нидерландским коллегой Диком Схоофом. В ходе встречи стороны обсуждали обеспечение безопасности украинской энергетической инфраструктуры, оборонное сотрудничество и финансовую поддержку. Об этом она сообщила в Telegram, пишет УНН.

Враг усиливает атаки на энергетическую инфраструктуру нашего государства и хочет сделать все, чтобы мы потеряли свою собственную добычу газа, чтобы лишить нас тепла и света. Поэтому особое внимание уделили защите и восстановлению этого сектора. Это один из ключевых приоритетов правительства обеспечить тепло и свет в украинских домах

- отметила Свириденко.

Кроме того, стороны обсудили общее видение продуктивного использования замороженных российских активов для нужд Украины.

"Это справедливо, ведь Россия должна заплатить высокую цену за агрессию", - подчеркнула премьер.

Также обсуждалось дальнейшее взаимодействие в сфере совместного оборонного производства, которое остается приоритетом, поскольку украинское оружие – ключ к безопасности всей Европы.

Напомним

В Киеве с визитом находится премьер-министр Нидерландов Дик Схооф.

Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф вместе почтили память погибших украинских защитников. Схооф ранее выступил против ускоренного вступления Украины в ЕС и призвал Путина к переговорам.

Премьер-министр Нидерландов Дик Схооф заявил о необходимости создания новых препятствий или сбития российских дронов, нарушающих воздушное пространство европейских стран. Этот вопрос обсуждался на саммите НАТО, где Нидерланды вместе с 7 странами, включая Украину, помогают Дании.

Ольга Розгон

ЭкономикаПолитика
Электроэнергия
Укргаздобыча
Европа
Нидерланды
Украина