Свириденко і Схооф обговорили захист і відбудову української енергетичної інфраструктури
Київ • УНН
Премʼєр-міністр України Юлія Свириденко провела зустріч з нідерландським колегою Діком Схоофом. В ході зустрічі сторони обговорювали забезпечення безпеки української енергетичної інфраструктури, оборонну співпрацю і фінансову підтримку. Про це вона повідомила у Telegram, пише УНН.
Ворог посилює атаки на енергетику інфраструктуру нашої держави і хоче зробити все, щоб ми втратили свій власний видобуток газу, щоб позбавити нас тепла і світла. Тому особливу увагу приділили захисту та відбудові цього сектору. Це один із ключових пріоритетів уряду забезпечити тепло і світло в українських домівках
Крім того, сторони обговорили спільне бачення щодо продуктивного використання заморожених російських активів для потреб України.
"Це справедливо, адже росія має заплатити високу за агресію", - наголосила премʼєр.
Також обговорювалась подальша взаємодія у сфері спільного оборонного виробництва, яке залишається пріоритетом, оскільки українська зброя – ключ до безпеки всієї Європи.
Нагадаємо
У Києві з візитом перебуває премʼєр-міністр Нідерландів Дік Схооф.
Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф разом вшанували пам'ять загиблих українських захисників. Схооф раніше виступив проти прискореного вступу України до ЄС та закликав путіна до переговорів.
Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив про необхідність створення нових перешкод або збиття російських дронів, що порушують повітряний простір європейських країн. Це питання обговорювалося на саміті НАТО, де Нідерланди разом із 7 країнами, включаючи Україну, допомагають Данії.