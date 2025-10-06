Прем'єр Нідерландів відповів, чи збиватиме його країна російські безпілотники

Прем'єр-міністр Нідерландів Дік Схооф заявив, що європейським країнам потрібно створювати нові перепони для протидії російським дронам, які порушують їх повітряний простір, або збивати їх. Про це Схооф заявив під час пресконференції із Президентом України Володимиром Зеленським у Києві, передає УНН.

Під час саміту НАТО ми уважно розглядали питання, пов’язані з нападом російських дронів. Данія нас попросила допомогти їм. Разом з 7 країнами ми допомагаємо Данії. Україна серед цих країн. Ми маємо створювати нові перепони, щоб збивати їх з курсу, або збивати ці дрони врешті-решт. Дрони - це питання сучасності. Ми повинні працювати з Україною