Ми будемо відповідати рф на кожен удар по людях, українські ударні дрони дуже вдало працюють - Зеленський

$41.230.05
48.380.12
ukenru
10:30 • 4772 перегляди
Генштаб підтвердив ураження заводу вибухівки у рф, нафтового терміналу і складу боєприпасів у Криму
10:10 • 10149 перегляди
В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
06:51 • 14716 перегляди
Нові правила в'їзду до ЄС з 12 жовтня: роз'яснення від Держприкордонслужби
06:06 • 35318 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto
06:00 • 23979 перегляди
Повня 7 жовтня: астролог Базиленко пояснила, як вона вплине на Україну
5 жовтня, 15:08 • 32880 перегляди
Ігнат пояснив, які фактори впливають на важкість збиття дронів та ракет
5 жовтня, 07:57 • 61926 перегляди
Зеленський про нічну атаку: понад 50 ракет і близько 500 дронів рф запустила по Україні Photo
4 жовтня, 23:20 • 75222 перегляди
На виборах у Чехії перемогла партія з антиукраїнськими поглядами: Андрей Бабіш формуватиме уряд
4 жовтня, 08:29 • 90179 перегляди
Генштаб підтвердив ураження НПЗ у ленінградській області, ворожих корабля і техніки та командного пункту 8-ї армії рф
4 жовтня, 08:00 • 167639 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+13°
0.9м/с
68%
751мм
Популярнi новини
Президент Чехії не доручив лідерам проросійської партії ANO формування нового уряду6 жовтня, 01:58 • 19462 перегляди
Поліція Львівщини показала порятунок людей після атаки рф на село ЛапаївкаVideo6 жовтня, 02:29 • 25901 перегляди
Нічна атака на Харків: чотири особи постраждали, місто знеструмлено6 жовтня, 03:21 • 23204 перегляди
Російські війська вночі вкотре атакували енергетику - знову на Чернігівщині06:37 • 16060 перегляди
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14532 перегляди
Публікації
Момент очищення і великого енергетичного перелому: астрологічний прогноз на тиждень 6-12 жовтня08:19 • 14549 перегляди
Нобелівський тиждень 2025: дати та розклад присудження премійPhoto06:06 • 35318 перегляди
Як підготувати оселю до холодів: чеклістPhoto4 жовтня, 08:00 • 167639 перегляди
Три найсмачніші рецепти солянки: м’ясна, збірна та рибнаPhoto3 жовтня, 14:14 • 96490 перегляди
Від державної зради до рейдерства: темний бік роботи детективів НАБУ3 жовтня, 12:41 • 109810 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Юлія Свириденко
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Андрій Єрмак
Актуальні місця
Україна
Литва
Сполучені Штати Америки
Крим
Німеччина
Реклама
УНН Lite
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 56083 перегляди
Тейлор Свіфт на популярному британському шоу вразила обручкою від Тревіса Келса3 жовтня, 17:13 • 53111 перегляди
П'ять захоплюючих корейських драм, які можна подивитись у вільний часVideo3 жовтня, 16:00 • 128877 перегляди
Принц Вільям розкрив свої плани щодо спадщини та захисту дітей від медіа3 жовтня, 07:40 • 61591 перегляди
Тарантіно об’єднав "Убити Білла" в один чотиригодинний фільм із ексклюзивною анімацією 2 жовтня, 13:33 • 63252 перегляди
Актуальне
YouTube
TikTok
Північний потік
Нептун (крилата ракета)
2С22 «Богдана»

Ми будемо відповідати рф на кожен удар по людях, українські ударні дрони дуже вдало працюють - Зеленський

Київ • УНН

 • 960 перегляди

Президент Зеленський заявив, що Україна відповідатиме росії на кожен удар по людях та містах. Українські ударні дрони, такі як "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер", успішно працюють.

Ми будемо відповідати рф на кожен удар по людях, українські ударні дрони дуже вдало працюють - Зеленський

Україна буде відповідати росії на кожен удар по людях, по містах і українських громадах. Українські ударні дрони - їх дуже багато: "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер". Вони дуже вдало працюють. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.

Деталі

Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо. І будемо відповідати росії на кожен удар по наших людях, по наших містах і українських громадах. Українські ударні дрони - їх дуже багато: "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" та інші - працюють. І дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо

- сказав Зеленський.

Він зазначив, що українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок.

Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів

 - додав Зеленський.

Доповнення

Зеленський повідомляв, що на фронті понад 40 % зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.

Окрім того, Зеленський доручив до кінця року розробити та представити ключові елементи експортної системи української зброї.

Анна Мурашко

Війна в УкраїніПолітикаТехнології
Володимир Зеленський
Україна