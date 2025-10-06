Ми будемо відповідати рф на кожен удар по людях, українські ударні дрони дуже вдало працюють - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський заявив, що Україна відповідатиме росії на кожен удар по людях та містах. Українські ударні дрони, такі як "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер", успішно працюють.
Україна буде відповідати росії на кожен удар по людях, по містах і українських громадах. Українські ударні дрони - їх дуже багато: "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер". Вони дуже вдало працюють. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.
Деталі
Ми маємо зробити ціну війни для агресора абсолютно неприйнятною. Ми це зробимо. І будемо відповідати росії на кожен удар по наших людях, по наших містах і українських громадах. Українські ударні дрони - їх дуже багато: "Лютий", Fire Point, SHARK, "Бобер" та інші - працюють. І дуже вдало працюють. Ви бачите, як ми це робимо
Він зазначив, що українці постачають на фронт необхідні типи дронів, і це колосальні обсяги виробництва й колосальні обсяги поставок.
Від звичних ефпівішок до наземних роботизованих комплексів
Доповнення
Зеленський повідомляв, що на фронті понад 40 % зброї, яка застосовується - це зброя, вироблена в Україні або вироблена з Україною.
Окрім того, Зеленський доручив до кінця року розробити та представити ключові елементи експортної системи української зброї.