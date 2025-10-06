В Україні планують до кінця року запустити в роботу платформи щодо експорту української зброї
Київ • УНН
Президент Володимир Зеленський доручив розробити ключові елементи системи експорту української зброї. Платформи для експорту планують запустити в Європі, США та на Близькому Сході до кінця 2023 року.
Президент Володимир Зеленський доручив до кінця року розробити та представити ключові елементи експортної системи української зброї. Про це заявив Президент Володимир Зеленський під час Міжнародного форуму оборонних індустрій, передає УНН.
Деталі
Прийшов час запускати експорт нашої української зброї – тих видів зброї, які в нас у профіциті, а отже, можуть бути експортовані, щоб було фінансування для тих видів зброї, які особливо потрібні для захисту. Я вже доручив уряду, Офісу й секретарю РНБО України розробити та представити ключові елементи такої експортної системи. Загальна робоча назва цієї програми – "Зброя". Наш експортний продукт
Президент зазначив, що вже є домовленості про відкриття експортно-імпортних платформ у Європі, Сполучених Штатах і на Близькому Сході.
"Завдання до кінця року – запустити в роботу ці платформи", - сказав Зеленський.
Доповнення
3 жовтня секретар РНБО Рустем Умєров анонсував проведення технологічної ставки. Ключовий фокус - як збільшити фінансування для закупівлі озброєння. Один з інструментів - запустити керований експорт зброї. Очікується доповідь від уряду, Міноборони, військового керівництва та розвідок із чітким алгоритмом запуску керованого експорту зброї.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що експорт зброї буде контрольований до кінця війни, а також розкрив основні напрямки - Європа, США, Близький Схід.