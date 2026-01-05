росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені
Київ • УНН
російські окупанти атакували дронами пункт видачі гуманітарної допомоги в селі Орлове на Херсонщині. Загинув 64-річний чоловік, 79-річна жінка та 71-річний чоловік отримали поранення.
російські окупанти атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Орлове на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, повідомляє УНН з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.
Деталі
Як зазначив Прокудін, щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої потреби.
Цей ворожий удар обірвав життя 64-річного чоловіка. Мої співчуття рідним і близьким вбитого. Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них - вибухові травми та уламкові поранення
Прокудін додав, що бригада "швидкої допомоги" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримують усю необхідну меддопомогу.
Нагадаємо
У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. Внаслідок атаки загинула одна людина.
Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що росіяни навмисно атакували лікарню.