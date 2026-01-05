росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 14013 перегляди
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 42809 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 45159 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 72917 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 84145 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 61485 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 66113 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 63329 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65909 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 58066 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.6м/с
68%
754мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 26572 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 34773 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 38852 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 35487 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес5 січня, 05:49 • 34837 перегляди
Публікації
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 42813 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 129591 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 147451 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 155670 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 290520 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Христя Фріланд
Сергій Кислиця
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 35559 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 31340 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 30489 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 39450 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 85462 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені

Київ • УНН

 • 618 перегляди

російські окупанти атакували дронами пункт видачі гуманітарної допомоги в селі Орлове на Херсонщині. Загинув 64-річний чоловік, 79-річна жінка та 71-річний чоловік отримали поранення.

росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені

російські окупанти атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Орлове на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, повідомляє УНН з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Деталі

Як зазначив Прокудін, щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої потреби.

Цей ворожий удар обірвав життя 64-річного чоловіка. Мої співчуття рідним і близьким вбитого. Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них - вибухові травми та уламкові поранення

 - заявив начальник ОВА.

Прокудін додав, що бригада "швидкої допомоги" доставила постраждалих до лікарні у середньому стані тяжкості. Вони отримують усю необхідну меддопомогу.

Нагадаємо

У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко зазначив, що росіяни навмисно атакували лікарню.

Євген Устименко

СуспільствоВійна в УкраїніКримінал та НП
Село
Війна в Україні