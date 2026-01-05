росіяни атакували пункт видачі гуманітарної допомоги на Херсонщині: є загиблий та поранені

російські окупанти атакували з дронів пункт видачі гуманітарної допомоги у селі Орлове на Херсонщині. Внаслідок атаки є загиблі і поранені, повідомляє УНН з посиланням на начальника Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

Як зазначив Прокудін, щонайменше три дрони окупанти спрямували на приміщення, в якому місцеві жителі отримували речі першої потреби.

Цей ворожий удар обірвав життя 64-річного чоловіка. Мої співчуття рідним і близьким вбитого. Також поранення дістали 79-річна жінка та 71-річний чоловік. У них - вибухові травми та уламкові поранення