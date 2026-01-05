росіяни атакували медзаклад у Києві: є загиблий та постраждалі - ДСНС

$42.170.00
4 січня, 15:52 • 16294 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 30262 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 51057 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 36623 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 48067 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 54817 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 60070 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56324 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51425 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 66907 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Популярнi новини
Україна підготується до обох варіантів - дипломатії чи активної оборони: Зеленський анонсував новий дипломатичний тиждень в Європі4 січня, 18:10 • 5186 перегляди
У Нідерландах скасували понад сотню авіарейсів через снігопад4 січня, 18:35 • 5852 перегляди
У рф повідомляють, що в єльці після дронової атаки загорівся завод "енергія"Video4 січня, 18:50 • 10716 перегляди
Пошкодження оптичного кабелю виявлено у Балтійському морі - прем'єр Латвії4 січня, 19:05 • 3470 перегляди
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках4 січня, 20:17 • 4850 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 97472 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 116126 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 125224 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 261075 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 197009 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Марко Рубіо
Тайсон Ф'юрі
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Іран
Україна
Данія
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 14814 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 12852 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 14574 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 24557 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 71647 перегляди
Техніка
Фільм
Соціальна мережа
Опалення
Золото

росіяни атакували медзаклад у Києві: є загиблий та постраждалі - ДСНС

Київ • УНН

 • 4 перегляди

Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ 5 січня, у медичному закладі Оболонського району загинула одна людина та троє отримали поранення. Снаряд влучив у чотириповерхову будівлю, де працювало стаціонарне відділення з пацієнтами.

росіяни атакували медзаклад у Києві: є загиблий та постраждалі - ДСНС

У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. За офіційними даними ДСНС України, внаслідок атаки загинула одна людина, ще троє отримали поранення, пише УНН.

Деталі

Ворожий снаряд влучив у чотириповерхову будівлю медзакладу на рівні другого поверху. У цей час у приміщенні працювало стаціонарне відділення з пацієнтами. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежу та розпочали пошуково-рятувальні роботи.

Під час обстеження пошкоджених приміщень було виявлено тіло однієї загиблої особи. З будівлі екстрено евакуювали 25 людей, серед яких пацієнти та персонал закладу.

Трьом постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці для фіксації чергового злочину проти цивільної інфраструктури столиці. 

Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА05.01.26, 05:34 • 2672 перегляди

Степан Гафтко

Війна в УкраїніКиїв
Воєнний стан
Війна в Україні
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ