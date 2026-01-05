росіяни атакували медзаклад у Києві: є загиблий та постраждалі - ДСНС
Київ • УНН
Внаслідок нічної атаки російських військ на Київ 5 січня, у медичному закладі Оболонського району загинула одна людина та троє отримали поранення. Снаряд влучив у чотириповерхову будівлю, де працювало стаціонарне відділення з пацієнтами.
Деталі
Ворожий снаряд влучив у чотириповерхову будівлю медзакладу на рівні другого поверху. У цей час у приміщенні працювало стаціонарне відділення з пацієнтами. Рятувальники, які прибули на місце події, оперативно ліквідували пожежу та розпочали пошуково-рятувальні роботи.
Під час обстеження пошкоджених приміщень було виявлено тіло однієї загиблої особи. З будівлі екстрено евакуювали 25 людей, серед яких пацієнти та персонал закладу.
Трьом постраждалим надається необхідна медична допомога. На місці влучання продовжують працювати екстрені служби та правоохоронці для фіксації чергового злочину проти цивільної інфраструктури столиці.
