россияне атаковали медучреждение в Киеве: есть погибший и пострадавшие - ГСЧС
Киев • УНН
В результате ночной атаки российских войск на Киев 5 января, в медицинском учреждении Оболонского района погиб один человек и трое получили ранения. Снаряд попал в четырехэтажное здание, где работало стационарное отделение с пациентами.
Подробности
Вражеский снаряд попал в четырехэтажное здание медучреждения на уровне второго этажа. В это время в помещении работало стационарное отделение с пациентами. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар и начали поисково-спасательные работы.
При обследовании поврежденных помещений было обнаружено тело одного погибшего. Из здания экстренно эвакуировали 25 человек, среди которых пациенты и персонал учреждения.
Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания продолжают работать экстренные службы и правоохранители для фиксации очередного преступления против гражданской инфраструктуры столицы.
