россияне атаковали медучреждение в Киеве: есть погибший и пострадавшие - ГСЧС

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 17406 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 33040 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 52775 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 38116 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 49202 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 55352 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 60510 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56516 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51529 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67201 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−7°
1.9м/с
82%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Трамп заявил, что США "нужна Гренландия для обороны"4 января, 19:24 • 4380 просмотра
Вучич анонсировал возобновление работы подсанкционного сербского НПЗ NIS с российской долей4 января, 19:43 • 3494 просмотра
Более 150 боестолкновений за сутки: Силы обороны отбили массированные атаки на Покровском и Гуляйпольском направлениях4 января, 20:17 • 6832 просмотра
В Дании назвали новые заявления Трампа по Гренландии "абсолютно бессмысленными"4 января, 20:29 • 3350 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 3200 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 98428 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 117067 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 126070 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 261858 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 197768 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Марко Рубио
Владимир Зеленский
Густаво Петро
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Иран
Китай
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 15593 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 13446 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 15041 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 24968 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 72000 просмотра
Актуальное
Техника
Фильм
Социальная сеть
Отопление
Золото

россияне атаковали медучреждение в Киеве: есть погибший и пострадавшие - ГСЧС

Киев • УНН

 • 784 просмотра

В результате ночной атаки российских войск на Киев 5 января, в медицинском учреждении Оболонского района погиб один человек и трое получили ранения. Снаряд попал в четырехэтажное здание, где работало стационарное отделение с пациентами.

россияне атаковали медучреждение в Киеве: есть погибший и пострадавшие - ГСЧС

В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву, попав в медицинское учреждение в Оболонском районе. По официальным данным ГСЧС Украины, в результате атаки погиб один человек, еще трое получили ранения, пишет УНН.

Подробности

Вражеский снаряд попал в четырехэтажное здание медучреждения на уровне второго этажа. В это время в помещении работало стационарное отделение с пациентами. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно ликвидировали пожар и начали поисково-спасательные работы.

При обследовании поврежденных помещений было обнаружено тело одного погибшего. Из здания экстренно эвакуировали 25 человек, среди которых пациенты и персонал учреждения.

Троим пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. На месте попадания продолжают работать экстренные службы и правоохранители для фиксации очередного преступления против гражданской инфраструктуры столицы. 

Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА05.01.26, 05:34 • 3266 просмотров

Степан Гафтко

Война в УкраинеКиев
Военное положение
Война в Украине
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям
Киев