россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине: есть погибший и раненые

$42.290.12
49.580.03
ukenru
09:38 • 12347 просмотра
Зеленский официально назначил Кислицу первым заместителем руководителя Офиса Президента: появился указ
Эксклюзив
09:07 • 35567 просмотра
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
4 января, 15:52 • 41478 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 69202 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 81200 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 60081 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 65088 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 63083 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 65736 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57962 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−2°
1.8м/с
68%
754мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Умер Ан Сон Ги: Южная Корея прощается с легендарным «Актером нации»5 января, 03:29 • 23188 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА5 января, 03:34 • 31073 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина5 января, 03:44 • 35092 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки5 января, 04:20 • 31719 просмотра
Трамп выдвинул ультиматум новому лидеру Венесуэлы Делси Родригес5 января, 05:49 • 31075 просмотра
публикации
Смерть за $42 500: история Светланы Гук о лечении мужа в одесской клинике OdrexPhoto
Эксклюзив
09:07 • 35564 просмотра
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 126035 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 143991 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 152306 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 287229 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Николас Мадуро
Василий Малюк
Христиа Фриланд
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Венесуэла
Харьковская область
Донецкая область
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 33545 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 29483 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 28821 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 37852 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 83970 просмотра
Актуальное
Техника
Социальная сеть
Дипломатка
Ланцет (барражирующий боеприпас)
Отопление

россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине: есть погибший и раненые

Киев • УНН

 • 6 просмотра

российские оккупанты атаковали дронами пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Орлово на Херсонщине. Погиб 64-летний мужчина, 79-летняя женщина и 71-летний мужчина получили ранения.

россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине: есть погибший и раненые

российские оккупанты атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Орлово на Херсонщине. В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Подробности

Как отметил Прокудин, по меньшей мере три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали вещи первой необходимости.

Этот вражеский удар оборвал жизнь 64-летнего мужчины. Мои соболезнования родным и близким убитого. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. У них - взрывные травмы и осколочные ранения

 - заявил начальник ОВА.

Прокудин добавил, что бригада "скорой помощи" доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Они получают всю необходимую медпомощь.

Напомним

В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву, попав в медицинское учреждение в Оболонском районе. В результате атаки погиб один человек.

Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что россияне намеренно атаковали больницу.

Евгений Устименко

ОбществоВойна в УкраинеКриминал и ЧП
Село
Война в Украине