россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине: есть погибший и раненые

российские оккупанты атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Орлово на Херсонщине. В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.

Как отметил Прокудин, по меньшей мере три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали вещи первой необходимости.

Этот вражеский удар оборвал жизнь 64-летнего мужчины. Мои соболезнования родным и близким убитого. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. У них - взрывные травмы и осколочные ранения