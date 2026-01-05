россияне атаковали пункт выдачи гуманитарной помощи на Херсонщине: есть погибший и раненые
Киев • УНН
российские оккупанты атаковали дронами пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Орлово на Херсонщине. Погиб 64-летний мужчина, 79-летняя женщина и 71-летний мужчина получили ранения.
российские оккупанты атаковали с дронов пункт выдачи гуманитарной помощи в селе Орлово на Херсонщине. В результате атаки есть погибшие и раненые, сообщает УНН со ссылкой на начальника Херсонской ОВА Александра Прокудина.
Подробности
Как отметил Прокудин, по меньшей мере три дрона оккупанты направили на помещение, в котором местные жители получали вещи первой необходимости.
Этот вражеский удар оборвал жизнь 64-летнего мужчины. Мои соболезнования родным и близким убитого. Также ранения получили 79-летняя женщина и 71-летний мужчина. У них - взрывные травмы и осколочные ранения
Прокудин добавил, что бригада "скорой помощи" доставила пострадавших в больницу в среднем состоянии тяжести. Они получают всю необходимую медпомощь.
Напомним
В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву, попав в медицинское учреждение в Оболонском районе. В результате атаки погиб один человек.
Начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко отметил, что россияне намеренно атаковали больницу.