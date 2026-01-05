Війська рф навмисно атакували лікарню в Києві 5 січня - ЦПД

$42.290.12
Зеленський офіційно призначив Кислицю першим заступником керівника Офісу Президента: з'явився указ
Ексклюзив
09:07 • 32267 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
4 січня, 15:52 • 39736 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 67437 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 79811 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 59401 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 64608 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 62995 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 65681 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57937 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
Помер Ан Сон Кі: Південна Корея прощається з легендарним "Актором нації"5 січня, 03:29 • 22131 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА5 січня, 03:34 • 29909 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна5 січня, 03:44 • 33895 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки5 січня, 04:20 • 30519 перегляди
Трамп висунув ультиматум новій лідерці Венесуели Делсі Родрігес05:49 • 29861 перегляди
Смерть за $42 500: історія Світлани Гук про лікування чоловіка в одеській клініці OdrexPhoto
Ексклюзив
09:07 • 32268 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 124436 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 142422 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 150734 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 285666 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Ніколас Мадуро
Христя Фріланд
Сергій Кислиця
Україна
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Харківська область
Донецька область
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 32438 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 28459 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 27898 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 36975 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 83144 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Дипломатка
Ланцет (баражуючий боєприпас)
Опалення

Війська рф навмисно атакували лікарню в Києві 5 січня - ЦПД

Київ • УНН

 • 76 перегляди

російські війська здійснили прямий удар по лікарні в Києві в ніч на 5 січня, повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Війська рф навмисно атакували лікарню в Києві 5 січня - ЦПД
Фото: ДСНС України

російські війська навмисно здійснили прямий удар по лікарні у Києві в ніч на 5 січня. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.

Деталі

росіяни прямим ударом влучили по лікарні в Києві. Удар був навмисним

 - йдеться в дописі.

Нагадаємо

У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. Внаслідок атаки загинула одна людина.

Також ДСНС України повідомляло, що через атаку постраждало 4 людей, двоє з яких у важкому стані. Ще 16 людей перевезли до комунальних лікарень.

Євген Устименко

Війна в УкраїніКиївКримінал та НП
Війна в Україні
Рада національної безпеки і оборони України
Державна служба України з надзвичайних ситуацій
Київ