Війська рф навмисно атакували лікарню в Києві 5 січня - ЦПД
Київ • УНН
російські війська здійснили прямий удар по лікарні в Києві в ніч на 5 січня, повідомив начальник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко. Внаслідок атаки загинула одна людина.
російські війська навмисно здійснили прямий удар по лікарні у Києві в ніч на 5 січня. Про це повідомив в Telegram начальник Центру протидії дезінформації РНБО України Андрій Коваленко, передає УНН.
Деталі
росіяни прямим ударом влучили по лікарні в Києві. Удар був навмисним
Нагадаємо
У ніч на 5 січня російські війська завдали удару по Києву, поціливши у медичний заклад в Оболонському районі. Внаслідок атаки загинула одна людина.
Також ДСНС України повідомляло, що через атаку постраждало 4 людей, двоє з яких у важкому стані. Ще 16 людей перевезли до комунальних лікарень.