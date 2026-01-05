Войска рф намеренно атаковали больницу в Киеве 5 января - ЦПД

Фото: ГСЧС Украины

российские войска намеренно нанесли прямой удар по больнице в Киеве в ночь на 5 января. Об этом сообщил в Telegram начальник Центра противодействия дезинформации СНБО Украины Андрей Коваленко, передает УНН.

Детали

россияне прямым ударом попали по больнице в Киеве. Удар был преднамеренным - говорится в сообщении.

Напомним

В ночь на 5 января российские войска нанесли удар по Киеву, попав в медицинское учреждение в Оболонском районе. В результате атаки погиб один человек.

Также ГСЧС Украины сообщало, что из-за атаки пострадали 4 человека, двое из которых в тяжелом состоянии. Еще 16 человек перевезли в коммунальные больницы.