Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4

4 січня, 15:52 • 19185 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 37494 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 55293 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 40400 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 50881 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 56185 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 61151 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 56753 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51667 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 67511 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Понад 150 боєзіткнень протягом доби: Сили оборони відбили масовані атаки на Покровському та Гуляйпільському напрямках4 січня, 20:17 • 10146 перегляди
У Данії назвали нові заяви Трампа щодо Гренландії "абсолютно безглуздими"4 січня, 20:29 • 5188 перегляди
Нічна атака на Київщину: є загиблий та руйнування у Фастівському районі - ОВА03:34 • 5196 перегляди
Трамп не вірить, що Україна завдала удар по резиденції путіна03:44 • 9248 перегляди
"Колумбією керує хвора людина" - Трамп не виключив військового сценарію щодо ще однієї країни Латинської Америки04:20 • 4242 перегляди
Від казино до лікарні: хто і як побудував одеську приватну клініку Odrex2 січня, 09:26 • 100104 перегляди
Як поводитись на водоймах взимку та що робити якщо опинились у крижаній воді: у поліції дали поради1 січня, 17:58 • 118747 перегляди
Бронювання у 2026 році: якою має бути зарплата у працівника для відстрочки1 січня, 11:39 • 127676 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 263352 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 199250 перегляди
Дональд Трамп
Ніколас Мадуро
Володимир Зеленський
Марко Рубіо
Густаво Петро
Сполучені Штати Америки
Венесуела
Україна
Данія
Нігерія
"Аватар: Вогонь і попіл" зібрав мільярд доларів у світовому прокатіVideo4 січня, 17:30 • 16743 перегляди
Ді Капріо не зміг прибути на кінофестиваль через обмеження на польоти на тлі операції США у Венесуелі4 січня, 16:22 • 14405 перегляди
Даміано Давід з Måneskin та Дав Кемерон оголосили про заручиниPhoto4 січня, 15:02 • 15781 перегляди
Репера Дрейка звинуватили у використанні ботоферм та відмиванні грошей через онлайн-казино3 січня, 22:58 • 25659 перегляди
Більше не можна покладатися на власні очі, щоб визначити, що реально: керівник Instagram порушив питання ШІ для фотоVideo1 січня, 12:15 • 72616 перегляди
Техніка
Золото
Фільм
Соціальна мережа
Опалення

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4

Київ • УНН

 • 22 перегляди

Внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці загинув один чоловік, четверо постраждали, двоє з них у важкому стані. 16 пацієнтів клініки перевезли до комунальних лікарень.

Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4

Одна людина загинула, четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані внаслідок влучання по приватній клініці на Оболоні під час атаки рф на Київ, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані. Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі

- написав Кличко.

Зі слів мера, із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.

росіяни атакували медзаклад у Києві: є загиблий та постраждалі - ДСНС05.01.26, 06:11 • 1466 переглядiв

Юлія Шрамко

Війна в УкраїніКиїв
Повітряна тривога
Воєнний стан
Війна в Україні
Віталій Кличко