Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4

Одна людина загинула, четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані внаслідок влучання по приватній клініці на Оболоні під час атаки рф на Київ, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.

Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані. Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі - написав Кличко.

Зі слів мера, із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.

росіяни атакували медзаклад у Києві: є загиблий та постраждалі - ДСНС