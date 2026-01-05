Удар рф по Києву: постраждалих через влучання по приватній клініці уже 4
Київ • УНН
Внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці загинув один чоловік, четверо постраждали, двоє з них у важкому стані. 16 пацієнтів клініки перевезли до комунальних лікарень.
Одна людина загинула, четверо постраждали, двоє з них у тяжкому стані внаслідок влучання по приватній клініці на Оболоні під час атаки рф на Київ, повідомив у понеділок мер столиці Віталій Кличко у Telegram, пише УНН.
Наразі четверо постраждалих внаслідок влучання в приватний медичний заклад столиці. Двоє з них у важкому стані. Загинув один чоловік, який перебував на лікуванні в медзакладі
Зі слів мера, із 26 пацієнтів приватної клініки в Оболонському районі, куди сталося влучання внаслідок атаки ворога, 16 перевезли в комунальні лікарні столиці.
