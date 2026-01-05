Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 4

$42.170.00
49.550.00
ukenru
4 января, 15:52 • 19708 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 38793 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 56130 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 41167 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 51454 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 56457 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 61333 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 56802 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 51698 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 67589 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
−8°
1.6м/с
81%
753мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
В Дании назвали новые заявления Трампа по Гренландии "абсолютно бессмысленными"4 января, 20:29 • 5508 просмотра
События в Венесуэле и угрозы Ирана: как реагируют мировые рынки нефти4 января, 20:40 • 3168 просмотра
Ночная атака на Киевскую область: есть погибший и разрушения в Фастовском районе - ОВА03:34 • 5540 просмотра
Трамп не верит, что Украина нанесла удар по резиденции путина03:44 • 10445 просмотра
"Колумбией управляет больной человек" - Трамп не исключил военного сценария в отношении еще одной страны Латинской Америки04:20 • 4608 просмотра
публикации
От казино до больницы: кто и как построил одесскую частную клинику Odrex2 января, 09:26 • 100745 просмотра
Как вести себя на водоемах зимой и что делать, если оказались в ледяной воде: в полиции дали советы1 января, 17:58 • 119384 просмотра
Бронирование в 2026 году: какой должна быть зарплата у работника для отсрочки1 января, 11:39 • 128258 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 263920 просмотра
Какие цвета и фасоны одежды будут самыми популярными в 2026 году?Photo31 декабря, 16:46 • 199819 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Николас Мадуро
Владимир Зеленский
Марко Рубио
Густаво Петро
Актуальные места
Соединённые Штаты
Венесуэла
Украина
Дания
Нигерия
Реклама
УНН Lite
"Аватар: Огонь и пепел" собрал миллиард долларов в мировом прокатеVideo4 января, 17:30 • 17089 просмотра
Ди Каприо не смог прибыть на кинофестиваль из-за ограничений на полеты на фоне операции США в Венесуэле4 января, 16:22 • 14716 просмотра
Дамиано Давид из Måneskin и Дав Кэмерон объявили о помолвкеPhoto4 января, 15:02 • 16025 просмотра
Рэпера Дрейка обвинили в использовании ботоферм и отмывании денег через онлайн-казино3 января, 22:58 • 25876 просмотра
Больше нельзя полагаться на собственные глаза, чтобы определить, что реально: руководитель Instagram поднял вопрос ИИ для фотоVideo1 января, 12:15 • 72813 просмотра
Актуальное
Техника
Золото
Фильм
Социальная сеть
Отопление

Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 4

Киев • УНН

 • 418 просмотра

В результате попадания в частное медицинское учреждение столицы погиб один мужчина, четверо пострадали, двое из них в тяжелом состоянии. 16 пациентов клиники перевезли в коммунальные больницы.

Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 4

Один человек погиб, четверо пострадали, двое из них в тяжелом состоянии в результате попадания по частной клинике на Оболони во время атаки рф на Киев, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Сейчас четверо пострадавших в результате попадания в частное медицинское учреждение столицы. Двое из них в тяжелом состоянии. Погиб один мужчина, находившийся на лечении в медучреждении

- написал Кличко.

По словам мэра, из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда произошло попадание в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы.

россияне атаковали медучреждение в Киеве: есть погибший и пострадавшие - ГСЧС05.01.26, 06:11 • 1620 просмотров

Юлия Шрамко

Война в УкраинеКиев
Воздушная тревога
Военное положение
Война в Украине
Виталий Кличко