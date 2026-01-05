Удар рф по Киеву: пострадавших из-за попадания по частной клинике уже 4

Один человек погиб, четверо пострадали, двое из них в тяжелом состоянии в результате попадания по частной клинике на Оболони во время атаки рф на Киев, сообщил в понедельник мэр столицы Виталий Кличко в Telegram, пишет УНН.

Сейчас четверо пострадавших в результате попадания в частное медицинское учреждение столицы. Двое из них в тяжелом состоянии. Погиб один мужчина, находившийся на лечении в медучреждении - написал Кличко.

По словам мэра, из 26 пациентов частной клиники в Оболонском районе, куда произошло попадание в результате атаки врага, 16 перевезли в коммунальные больницы столицы.

россияне атаковали медучреждение в Киеве: есть погибший и пострадавшие - ГСЧС